Audiencia de imputación contra Blessd no se llevó a cabo: ¿Por qué? Este fue el motivo

Este martes 9 de junio estaba contemplada la audiencia de formulación de imputación de cargos contra Stiven Mesa Londoño, más conocido en el mundo musical como Blessd, y Santiago Jaramillo (Dímelo Jara, su manager); por presunto secuestro extorsivo.

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Para entender el caso, hay que remontarse al 1 de junio de 2022. Andrés Felipe Sánchez, quien se ha hecho famoso por sus imitaciones a cantantes, aseguró que habría sido citado para supuestamente obligarlo a firmar un contrato.

¿De qué señalan a Blessd?

Sin embargo, el imitador no habría firmado y al parecer lo agredieron y amenazaron con una pistola. Esto, en un lapso de tres horas aproximadamente. La defensa de la víctima fue asumida por el abogado Sebastián Gutiérrez.

Por su parte, la firma Arango Trespalacios asumió la defensa del cantante. Por un lado, afirmó que Blessd no estuvo en aquella supuesta reunión e indicó que el motivo en realidad era por un uso no autorizado de su imagen.

A lo largo de los años, la Fiscalía habría tenido intenciones de archivar el caso e incluso las partes supuestamente acordaron mecanismos de justicia restaurativa para resolver el conflicto.

¿Por qué no hubo audiencia?

El caso tuvo un giro y el ente acusador citó para este martes 9 de junio a la audiencia de imputación de cargos a partir de las 6:00 p.m. La defensa del cantante señaló que iba a acudir a la diligencia.

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No obstante, la audiencia no se realizó y se reprogramará. Según mencionó Gutiérrez, el caso fue repartido al Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías; pero por varias circunstancias, quedó en manos del Juzgado 20. A última hora, el juez de este despacho tuvo complicaciones de salud.

“Pedimos que haya disponibilidad inmediata para efectos de que no se frustren las próximas diligencias”, sostuvo.