Cruel testimonio de expersonera que fue secuestrada: la encadenaron y la alimentaron con comida vencida

Yennis Salazar, expersonera de Tamalameque, en el departamento del Cesar, compartió en diálogo con este medio, su testimonio tras permanecer secuestrada durante nueve meses por el Ejército de Liberación Nacional.

Testimonio de expersonera que fue secuestrada por el ELN

La exfuncionaria fue capturada el 21 de febrero de 2025 y trasladada a la región del Catatumbo, donde vivió en condiciones extremas.

En su relato, Salazar describió los vejámenes sufridos durante su cautiverio. “Nos decían bajen la cabeza, no miren a nadie, no nos miren, nos pegaban por la cabeza, decían bajen la cabeza o los matamos. Te encierran en una habitación, te encadenan", recordó sobre las amenazas constantes de sus captores.

El origen del secuestro se remonta a 2023, cuando Salazar comenzó a recibir amenazas relacionadas con negociaciones de predios en su municipio.

Según su testimonio, el ELN la identificó como "objetivo militar" por estas gestiones territoriales. Así lo corrobora una imagen, conocida por este medio, que muestra un mensaje de texto que recibió la expersonera.

Durante los nueve meses de cautiverio, Salazar mantuvo su fe en Dios y la confianza en las autoridades.

“Cuando escucho mi nombre, yo sentí en ese momento que Dios estaba ahí por mí", expresó al recordar el momento de su liberación por parte del Gaula de la Policía Nacional. La exfuncionaria manifestó profunda gratitud hacia los agentes que ejecutaron el operativo de rescate.

Ahora en libertad, Salazar hace un llamado contundente al Gobierno Nacional para que tome medidas firmes contra los grupos criminales que practican el secuestro.

Expersonera relata lo que vivió en cautiverio secuestrada por el ELN

“Que si se han hecho tantos intentos para negociar y realmente no se puede, que tomen mano firme”, declaró, refiriéndose a los diálogos de paz con el ELN.

La expersonera admite que rehacer su vida tras la experiencia traumática ha sido un proceso difícil.

Actualmente, Salazar dedica parte de su tiempo a orar por otras personas que permanecen privadas de su libertad, solidarizándose con quienes atraviesan la misma situación que ella vivió durante nueve meses.