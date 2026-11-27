denuncias que vinculan a la representante del Pacto Histórico, Claudia Romero, y los supuestos títulos falsos. Esta vez sería contra Nelfy Melo, una de las integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

La denuncia fue presentada por Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien aseguró que en enero de 2026 alertó sobre Melo, cuando se desempeñaba como secretaria del expresidente Gustavo Petro, por presuntamente obtener de manera irregular sus títulos académicos.

"Solicité el inicio de una investigación ante la oficina de control interno disciplinario del Dapre, siguiendo el conducto institucional correspondiente (...) ¿Qué títulos acreditó Nelfy ante el Congreso? ¿Qué pasó con la investigación disciplinaria que solicité?", señaló Rodríguez.

Rodríguez además aseguró que es necesario abrir el debate sobre una reforma constitucional que exija a congresistas acreditar mínimo un título profesional y fortalecer los requisitos de formación académica de sus UTL.

Finalmente pidió al nuevo director de Función Pública ordenar una auditoría al SIGEP I y II para determinar si "durante el anterior Gobierno, bajo la dirección de Mariela Barragán Beltrán, existieron modificaciones, eliminaciones u ocultamientos presuntamente irregulares de información de las hojas de vida de servidores públicos".

Nelfy Melo ya había sido cuestionada por sus títulos académicos

La senadora Jennifer Pedraza reveló que la funcionaria habría obtenido tres títulos en un mismo día de la Fundación San José: Administración de Empresas, Ingeniería Industrial y Tecnología en Gestión de Seguridad y Salud. Además, la congresista alertó que Melo habría realizado las pruebas Saber Pro apenas nueve días después de haberse graduado.

Noticias RCN ha intentado contactarse con la representante durante los últimos días, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.