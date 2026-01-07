Reconocida influencer murió tras una cirugía estética

El entorno de las redes sociales se encuentra conmocionado debido a que murió una reconocida influencer.

Yulia Burtseva, que tenía más de 77.000 seguidores y publicaba videos de sus viajes y sus experiencias en el día a día, se realizó una cirugía estética en Rusia, pero comenzó a sentirse mal al poco tiempo y, desafortunadamente, se quedó sin signos vitales en un hospital al que tuvo que ser trasladada.

La influencer que vivía en Nápoles, Italia, tenía 38 años y su deceso fue el pasado 4 de enero de 2026.

¿Cuál habría sido la causa de la muerte de Yulia Burtseva, la reconocida influencer?

Yulia Burtseva viajó a Moscú, Rusia, para realizarse una cirugía en sus glúteos. No obstante, al poco tiempo de la intervención, comenzó a presentar una reacción alérgica grave y tuvo que ser trasladada de emergencia a donde unos especialistas.

Pero, a pesar de que ellos realizaron todos los esfuerzos humanos posibles, el estado de salud de Yulia Burtseva se fue deteriorando de manera paulatina y no pudo reaccionar a los tratamientos.

Al parecer, de acuerdo con lo que se ha revelado, la cirugía le habría causado a Yulia Burtseva un shock anafiláctico. Por lo tanto, las autoridades rusas están investigando el caso para determinar si hubo negligencia médica.

Así han reaccionado los seguidores de Yulia Burtseva, la reconocida influencer, tras su muerte

Después de que los familiares de Yulia Burtseva confirmaron la muerte, los internautas quedaron devastados y comenzaron a expresar sus palabras de condolencias.

"Que descanse en paz", "es una pena", "que Dios les conceda paciencia a sus padres", "mi más sentido pésame", "siempre la recordaremos", "lo siento mucho", "esto me rompe el corazón", "fue una mujer angelical", "aún no puedo entrar en razón", y "no quiero creerlo", han sido algunos de los mensajes escritos.