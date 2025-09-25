CANAL RCN
Colombia Video

Así operaba temida banda que era el terror de los motociclistas en Cali: hurtos eran en caravana

En las últimas horas, los integrantes de esta banda fueron capturados.

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
09:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Autoridades en Cali le pusieron punto final a una banda que era el terror de los motociclistas.

Atacan con explosivos al vehículo del director regional del Inpec en Cali
RELACIONADO

Atacan con explosivos al vehículo del director regional del Inpec en Cali

El accionar de Los de la Quinta (así se identificaba la banda) se centró en la calle Quinta y la avenida Los Cerros. Los miembros esperaban a que la víctima apagara su motocicleta para atacarla en caravana y robársela en cuestión de pocos minutos.

Caravana, usando armas y en pocos minutos: así eran los robos

Uno de los crímenes quedó grabado por las cámaras de la seguridad. El hecho se presentó en la noche y mostró que uno de los delincuentes hizo que la víctima tuviera un accidente hasta perder el control de la moto.

Con la persona en el suelo, los criminales llegaron en caravana y lo rodearon. Por detrás, uno de los delincuentes intentó atacarlo con lo que pareció ser un puñal. Mientras tanto, los cómplices levantaron su motocicleta y se la robaron.

Cada vez que la persona intentaba enfrentarse a los ladrones y recuperar la moto, ellos lo amenazaban con armas. Al final, la caravana de delincuentes huyó. En video quedaron grabados los otros crímenes ocurridos bajo la misma modalidad.

Integrantes de la banda fueron capturados

Para desarticularla, se necesitaron seis meses de investigación. Las capturas se efectuaron en Los Chorros y Prados del Sur contra los nueve integrantes que formaron la estructura.

VIDEO | Agente de tránsito fue víctima de golpiza por un motociclista en Sogamoso
RELACIONADO

VIDEO | Agente de tránsito fue víctima de golpiza por un motociclista en Sogamoso

Durante la operación, se incautaron 11 cartuchos de calibre 9mm, dos proveedores, dos armas de fuego con características traumáticas, 10 celulares, dos radios de comunicación, partes de motos y tres motocicletas.

Desde Cauca, estos criminales recibían solicitudes sobre qué clase de motocicleta debían robar. Su objetivo principalmente era aquellas que tenían alta demanda comercial.

‘Peluquero’, ‘Mocho’, ‘James’, ‘Ronald’, ‘Kidnor’, ‘Luis Felipe’, ‘Juan’ y los dos hermanos ‘Perafán’: así son los alias con los que los integrantes se identificaban. Aquellos que eran de la misma familia se encargaron de impartir las órdenes que recibían del Cauca.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

SOAT

Atención, motociclistas: precio del Soat podría aumentar desde el próximo año

Pruebas Saber

Exfuncionario de universidad en la que se graduó Juliana Guerrero revela que tenían un acuerdo

Soacha

VIDEO | Ladrones encapuchados se robaron la comida en un jardín infantil de Soacha

Otras Noticias

México

Atención: la actriz venezolana que acompañó a B-King en México está desaparecida

La actriz y creadora de contenido que apareció recientemente con B-King fue reportada como desaparecida en México tras la muerte del artista colombiano.

Sao Paulo

Delantero colombiano marcó en el Morumbí para que Liga de Quito eliminara a Sao Paulo

Jeison Medina le dio la victoria a Liga de Quito sobre Sao Paulo, el verdugo de Atlético Nacional para avanzar en la Libertadores.

Comercio

Starbucks da inesperado anuncio de cierre de tiendas: miles de empleados lo sufrieron

Redes sociales

Chat revelador confirmaría la ruptura de Aida Victoria Merlano con su pareja: esto se sabe

Salud mental

Aprobaron un fármaco de primera generación que funcionaría para el tratamiento del Alzheimer: ¿de cuál se trata?