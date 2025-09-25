Así operaba temida banda que era el terror de los motociclistas en Cali: hurtos eran en caravana

Autoridades en Cali le pusieron punto final a una banda que era el terror de los motociclistas.

El accionar de Los de la Quinta (así se identificaba la banda) se centró en la calle Quinta y la avenida Los Cerros. Los miembros esperaban a que la víctima apagara su motocicleta para atacarla en caravana y robársela en cuestión de pocos minutos.

Caravana, usando armas y en pocos minutos: así eran los robos

Uno de los crímenes quedó grabado por las cámaras de la seguridad. El hecho se presentó en la noche y mostró que uno de los delincuentes hizo que la víctima tuviera un accidente hasta perder el control de la moto.

Con la persona en el suelo, los criminales llegaron en caravana y lo rodearon. Por detrás, uno de los delincuentes intentó atacarlo con lo que pareció ser un puñal. Mientras tanto, los cómplices levantaron su motocicleta y se la robaron.

Cada vez que la persona intentaba enfrentarse a los ladrones y recuperar la moto, ellos lo amenazaban con armas. Al final, la caravana de delincuentes huyó. En video quedaron grabados los otros crímenes ocurridos bajo la misma modalidad.

Integrantes de la banda fueron capturados

Para desarticularla, se necesitaron seis meses de investigación. Las capturas se efectuaron en Los Chorros y Prados del Sur contra los nueve integrantes que formaron la estructura.

Durante la operación, se incautaron 11 cartuchos de calibre 9mm, dos proveedores, dos armas de fuego con características traumáticas, 10 celulares, dos radios de comunicación, partes de motos y tres motocicletas.

Desde Cauca, estos criminales recibían solicitudes sobre qué clase de motocicleta debían robar. Su objetivo principalmente era aquellas que tenían alta demanda comercial.

‘Peluquero’, ‘Mocho’, ‘James’, ‘Ronald’, ‘Kidnor’, ‘Luis Felipe’, ‘Juan’ y los dos hermanos ‘Perafán’: así son los alias con los que los integrantes se identificaban. Aquellos que eran de la misma familia se encargaron de impartir las órdenes que recibían del Cauca.