Estos son los precios de las boletas más económicas para los partidos de Colombia en el Mundial

Con la clasificación consumada y un presente deportivo que ilusiona, los aficionados colombianos empiezan a sacar cuentas para cumplir el sueño de acompañar a la Selección en el Mundial de Estados Unidos 2026. El entusiasmo se mezcla con la preocupación natural por los costos y, especialmente, por la complejidad del sistema de boletería definido por la FIFA para esta edición del torneo.

A diferencia de procesos anteriores, en los que el aficionado podía acceder directamente a la venta por fases, esta vez la entidad organizadora implementó un sorteo que determinará quién tendrá prioridad para comprar las entradas. Esto ha generado un ambiente de expectativa y de ansiedad entre quienes desean asegurar su cupo en las tribunas de los estadios norteamericanos.

Los seguidores colombianos deberán someterse a la suerte del sorteo para tener derecho de compra. Solo aquellos elegidos podrán adquirir entradas para los tres partidos de la fase de grupos, en la que Colombia enfrentará a Uzbekistán, Portugal y un tercer rival que se definirá a través del repechaje internacional.

Precios elevados: Portugal, el partido más costoso

Más allá de la dificultad para obtener el tiquete, los valores fijados para esta Copa del Mundo también han generado debate entre los aficionados. El compromiso más costoso para la afición tricolor es el duelo frente a Portugal, equipo encabezado por la figura mundial Cristiano Ronaldo.

Para este encuentro, la boleta más económica tiene un valor de $1.017.600 pesos colombianos, convirtiéndose en el tiquete más caro de la fase de grupos para los aficionados del país. La expectativa por ver a la estrella portuguesa y el atractivo del partido explican la alta demanda y los costos elevados.

Uzbekistán y el rival del repechaje presentan precios más accesibles

El debut de Colombia en el Mundial será frente a Uzbekistán en el histórico estadio Azteca de Ciudad de México, un escenario mítico que eleva la emoción del encuentro. Para este compromiso, la entrada más barata tiene un valor de $844.800 pesos, y aunque sigue siendo una cifra considerable, representa un alivio en comparación con el costo del duelo ante Portugal.

Finalmente, para el partido ante el rival que aún está por definirse vía repechaje, la boleta más económica es de $691.200 pesos, la más accesible del grupo. Sin embargo, la posibilidad de conseguirla dependerá, al igual que las otras, de ser favorecido en el sorteo de la FIFA.

Mientras avanza el tiempo y se aproxima el torneo, los hinchas colombianos continúan soñando con vivir el Mundial desde las tribunas, haciendo cuentas, revisando presupuestos y aguardando la suerte que les permita asegurar su entrada a la cita más grande del fútbol global.