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Desarticulan banda que se hacía pasar por militares y estaría implicada en 21 ataques sexuales

Según las investigaciones, los integrantes abordaban a las víctimas mientras portaban vestimenta similar a la militar y armamento.

Noticias RCN

octubre 30 de 2026
01:29 p. m.
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La Fiscalía General de la Nación informó sobre la desarticulación de una banda delincuencial integrada por tres personas que, presuntamente, utilizaba uniformes militares falsos para intimidar a sus víctimas y cometer graves delitos en los departamentos de Magdalena y Bolívar.

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La estructura criminal estaría involucrada en al menos 21 casos de violencia sexual, además de hurtos agravados cometidos contra varias personas, entre ellas menores de edad.

Según la investigación, los señalados aprovechaban prendas con apariencia militar, armas de fuego y equipos de comunicación para generar confianza o temor en sus víctimas.

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Posteriormente, mediante amenazas, las trasladaban a zonas apartadas donde eran sometidas a abusos sexuales y despojadas de sus pertenencias, así como de los objetos de valor de quienes las acompañaban.

Un falso poder para intimidar a las víctimas

Las autoridades establecieron que la banda utilizaba una fachada asociada a la Fuerza Pública para facilitar la comisión de los delitos. De acuerdo con el material probatorio recopilado, los integrantes abordaban a las víctimas mientras portaban vestimenta similar a la militar y armamento, lo que les permitía ejercer control sobre ellas antes de perpetrar los ataques.

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La Fiscalía indicó que los hechos ocurrieron en diferentes puntos de Magdalena y Bolívar, donde los procesados habrían ejecutado una serie de acciones criminales con un mismo patrón de conducta: intimidación, agresión sexual y posterior hurto.

Captura del presunto líder y cargos imputados

Durante el operativo que permitió desmantelar la organización, las autoridades capturaron al presunto cabecilla del grupo, quien, según la investigación, intentó desvincularse de los hechos. No obstante, los investigadores hallaron un arma de fuego oculta en la motocicleta que utilizaban para movilizarse tras cometer los delitos.

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Los procesados deberán responder por delitos como acceso carnal violento, hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. La Fiscalía sostiene que la estructura criminal habría atacado sexualmente a 21 personas en los departamentos de Magdalena y Bolívar, mientras avanzan los procesos judiciales para esclarecer plenamente los hechos y determinar nuevas posibles víctimas.

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