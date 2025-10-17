Desarticulan célula de ‘Los Costeños’ dedicada a la extorsión en Soledad

Tres presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Costeños’ fueron capturados en el municipio de Soledad, Atlántico, durante un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el GAULA Militar, que permitió desmantelar una estructura dedicada a la extorsión, el tráfico de drogas y el porte ilegal de armas.

Desmantelan en Soledad una célula de 'Los Costeños'

Las detenciones se realizaron en los barrios Bello Horizonte y Salamanca, donde fueron sorprendidos en flagrancia tres hombres conocidos con los alias de ‘Carlos’, ‘Jaz’ y ‘Negro’, quienes presentan antecedentes por tráfico de estupefacientes y porte de armas de fuego.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un arma de fuego tipo pistola, un revólver traumático modificado, cartuchos calibre 38, panfletos extorsivos, 500 gramos de marihuana y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante los actos delictivos.

Estas evidencias fueron registradas en videos de seguridad obtenidos durante la investigación.

De acuerdo con el reporte policial, los capturados hacían parte de una célula de Los Costeños encargada de extorsionar a comerciantes locales, distribuir panfletos intimidatorios y ejecutar ataques contra negocios que se negaban a pagar las exigencias económicas.

Entre los hechos que se les atribuyen figuran la quema de fachadas y amenazas en los barrios Villa Muvdi, Villa Katanga y Salamanca.

Estas actividades ilegales habían generado temor e inseguridad entre los habitantes y comerciantes de la zona.

Sin embargo, con la reciente operación, las autoridades aseguran haber debilitado una de las redes criminales más activas en el municipio.

Capturaron a tres presuntos integrantes de 'Los Costeños'

“Con este resultado reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana, debilitando estructuras dedicadas a la extorsión y al tráfico de estupefacientes que pretendían generar miedo en la comunidad”, declaró el brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Las autoridades continuarán realizando operativos conjuntos con las Fuerzas Militares para combatir las estructuras delictivas que operan en el área metropolitana.