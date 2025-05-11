Así operaba red de trata de mujeres en Vichada: hubo menores obligadas a explotación sexual

Las autoridades desarticularon una red de trata de personas. Entre las víctimas, hay registros de menores de edad.

Al parecer, Ingrid Cristina Laguño, Anderson Mahecha y Yordan Lugo eran la mente detrás de esta estructura criminal que sometió a mujeres a explotación sexual. Se cree que operaron entre julio de 2024 y octubre de 2025; es decir, durante más de un año.

El camino de las víctimas: desde Venezuela hasta Vichada

El punto de partida era el contacto con las víctimas, tanto menores como adultas. Inclusive, hay registros de algunas provenientes de comunidades indígenas de Vichada. Una de las mujeres tenía discapacidad cognitiva.

“La presunta captación de mujeres en el municipio de Ayacucho, capital del Estado Amazonas de Venezuela, donde presuntamente ocurría este primer ciclo de la trata de personas”, detalló el fiscal del caso.

Las víctimas provenían de este sitio, debido a que es la zona fronteriza con Vichada. Esto, entonces, habría permitido que el traslado se desarrollara en poco tiempo y de manera fácil.

Los roles y las peleas entre los implicados

Estas mujeres comenzaban el recorrido en el Puerto de Ayacucho, desde donde viajaban vía marítima hacia inspección de Casuarito. Posteriormente, el camino era terrestre hasta Puerto Carreño, capital de Vichada. Aunque, hubo casos en los que no hubo parada, sino que la conexión fue directa.

Estando en territorio colombiano, fueron obligadas a realizar actividades sexuales en dos locales, de los cuales uno se cree estaba bajo la administración de Laguño y Mahecha, pareja sentimental y promotores.

Ahora bien, con respecto al otro implicado, Lugo; las pesquisas lo señalan de ser quien las transportó. No obstante, tuvo una discusión con sus cómplices, lo cual hizo que montara y gestionara su propio local como competencia.

Aparte de las capturas, una adolescente que sería secuaz fue aprehendida. En medio del operativo, cuatro jóvenes fueron recuperadas. Laguño, Mahecha y Lugo fueron enviados a la cárcel, mientras que la cuarta sospechosa fue trasladada a un centro de internamiento preventivo.