Descubren un nuevo plan criminal para atentar contra la Fuerza Pública en Cali: ¿en qué consistía?

En Cali, las autoridades lograron frustrar un nuevo plan criminal que pretendía atentar contra miembros de la fuerza pública.

RELACIONADO La aterradora modalidad con la que intentaron raptar a un niño en un parque de Bogotá

El hallazgo se dio durante un operativo del Ejército Nacional que permitió la captura de tres presuntos integrantes del frente Jaime Martínez, entre ellos alias Ramiro.

Capturaron a alias Ramiro, señalado de participar en ataques terroristas en Cali

El operativo fue ejecutado por tropas del Ejército Nacional en coordinación con otras autoridades, tras varios días de seguimiento a los movimientos de alias Ramiro y sus hombres.

Durante la intervención fueron capturados tres sujetos, considerados de alto valor dentro del frente Jaime Martínez.

Alias Ramiro, por ejemplo, fue identificado como uno de los principales responsables de las acciones terroristas más recientes, incluidas las que han tenido como objetivo estaciones de Policía y unidades militares.

Su rol dentro del frente Jaime Martínez era el de coordinar ataques y manejar la logística relacionada con el transporte y la activación de explosivos.

Descubren plan para atentar contra la Fuerza Pública en Cali

En medio de todo el procedimiento se incautó un explosivo que estaba listo para ser detonado, así como dos armas cortas, municiones y equipos de comunicación que, según las investigaciones, serían utilizados para coordinar y ejecutar el ataque contra la fuerza pública en Jamundí.

Las autoridades confirmaron que el material explosivo hallado formaba parte del plan que los capturados venían estructurando, cuyo objetivo era causar un atentado en las próximas horas contra instalaciones policiales en esa zona del Valle.

El comandante de la Tercera Brigada del Ejército, general Juan Rendón, entregó detalles sobre la operación y la relevancia del resultado:

Este sujeto estaría vinculado a los atentados terroristas en Jamundí y Cali y a la planeación del ataque contra la Escuela Militar de Aviación. Junto a él, fueron capturados dos de sus principales hombres de seguridad. Durante el procedimiento, se incautaron dos armas cortas, municiones y un explosivo listo para detonar.

Finalmente, tras la captura, los tres hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que adelanta las respectivas diligencias judiciales para determinar la magnitud del plan y los posibles vínculos con otros atentados ocurridos en el Valle del Cauca.