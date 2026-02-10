“Me percaté de una actitud sospechosa”: el relato del policía que evitó un millonario fleteo en Bogotá

La rápida reacción de un patrullero de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió frustrar un caso de fleteo y lograr la captura de dos presuntos delincuentes que habrían intentado robar a un adulto mayor que acababa de retirar 30 millones de pesos de una entidad bancaria.

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El hecho ocurrió hacia las 11:30 de la mañana, cuando el patrullero Henry González realizaba labores de vigilancia en el sector y detectó movimientos sospechosos que llamaron su atención. Según relató el uniformado en entrevista con Noticias RCN, observó una motocicleta con una actitud inusual y decidió acercarse al lugar.

Intervino al ver que atacaban a un adulto mayor

De acuerdo con el patrullero, al llegar evidenció que dos personas intentaban despojar de su dinero a un ciudadano de la tercera edad. “Me percaté que hay una motocicleta con una actitud sospechosa”, explicó.

González aseguró que inmediatamente se identificó como integrante de la Policía Nacional y trató de detener a los sospechosos. Durante el procedimiento se produjo un forcejeo con uno de los implicados, que intentó escapar. “Se me logra soltar y emprende la huida”, relató el uniformado.

Sin embargo, la reacción coordinada con otros policías del cuadrante permitió interceptar al sospechoso pocos metros más adelante. Las autoridades confirmaron que dos personas fueron capturadas y que portaban armas traumáticas.

“Primó más la vida de esta persona”

El patrullero también reveló que el procedimiento ocurrió en una fecha especial para su familia, pues ese mismo día su hija celebraba su primer año de vida. No obstante, aseguró que en ese momento su prioridad fue proteger a la víctima.

“Primó más la vida de esta persona”, afirmó González al explicar qué pasó por su mente al enfrentar a los presuntos delincuentes.

Las autoridades destacaron la actuación del uniformado, cuya intervención evitó que se consumara el robo de los 30 millones de pesos retirados por la víctima. El caso quedó a disposición de las autoridades judiciales para avanzar en el proceso contra los capturados.