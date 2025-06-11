CANAL RCN
Colombia Video

Desgarrador llanto de dos niños permitió descubrir que estaban encerrados y abandonados en Bogotá

Los dos hermanitos de 3 y 6 años se encontraban solos en el interior de una vivienda de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
12:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En un operativo en el sur de Bogotá, la Policía Metropolitana de Bogotá rescató a dos menores, de 3 y 6 años, que fueron encontrados en aparente condición de abandono dentro de una vivienda del barrio Villa de Los Alpes, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

El hallazgo se produjo luego de que varios vecinos alertaran a las autoridades del desconsolado llanto de dos niños que se encontraban en el interior de una casa cerrada con llave y pasador.

Al llegar al lugar, los patrulleros confirmaron que dentro se encontraban dos niños pequeños en estado de vulnerabilidad.

“Dijo que la había embarrado”: presunto asesino de Jaime Esteban, un vendedor del centro, contó lo que hizo
RELACIONADO

“Dijo que la había embarrado”: presunto asesino de Jaime Esteban, un vendedor del centro, contó lo que hizo

Rescataron a dos niños encerrados en una casa en Ciudad Bolívar

Ante el evidente riesgo que corrían los niños, los uniformados solicitaron apoyo a la Policía de Infancia y Adolescencia y al Cuerpo de Bomberos, quienes retiraron una de las rejas del inmueble para ingresar.

Una vez dentro, lograron poner a salvo a los dos menores que se encontraban desconsolados.

Los menores fueron trasladados para su respectivo restablecimiento de sus derechos.

El teniente coronel Norberto Caro, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, señaló que este tipo de casos evidencian la necesidad de reforzar la corresponsabilidad social en la protección de los niños.

La comunidad actuó de manera oportuna al dar aviso. Gracias a eso, pudimos evitar una tragedia.

“Botaba sangre por la nariz y la boca”: estremecedora confesión del amigo de Jaime Esteban Moreno
RELACIONADO

“Botaba sangre por la nariz y la boca”: estremecedora confesión del amigo de Jaime Esteban Moreno

Piden denunciar este tipo de casos de abandono al 123

Tras conocerse este caso, el teniente coronel Caro hizo un llamado a los padres y cuidadores a no dejar a los menores solos, especialmente durante la temporada de fin de año, cuando aumentan los riesgos domésticos por la manipulación de objetos eléctricos o decorativos.

Nuestro compromiso es seguir trabajando por la defensa y protección integral de la niñez. Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier situación que vulnere los derechos de un niño o adolescente.

La Policía Metropolitana de Bogotá recordó que las líneas 123 y 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar están habilitadas para reportar de manera inmediata casos de maltrato o abandono infantil.

Video revela quién es el presunto asesino de Jaime Esteban Moreno: detalles de su disfraz
RELACIONADO

Video revela quién es el presunto asesino de Jaime Esteban Moreno: detalles de su disfraz

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Registraduría Nacional de Colombia

Registraduría rechaza comité inscriptor para candidatura presidencial de Daniel Quintero

Cámara de Representantes

Andrés Calle envió a la Corte Suprema solicitud para revocar su medida de aseguramiento

Cundinamarca

Joven acusado de asesinar a su propio abuelo en Facatativá fue enviado a prisión

Otras Noticias

Finanzas personales

Pagos con datáfono cambian para siempre en Colombia: así impactará en el comercio

Los pagos electrónicos en Colombia están a punto de volverse instantáneos gracias a la alianza estratégica entre las fintechs Bold e Iris.

Salud mental

La mitad de los jóvenes ha hablado con una IA sobre su salud mental, según estudio

Ansiedad, tristeza, autoestima y estrés son los temas más consultados por jóvenes cuando usan inteligencia artificial como sustituto de un psicólogo.

Rusia

Rusia condena a 13 años de prisión a colombianos acusados de combatir por Ucrania

Celulares

¿Cuáles son los riesgos de cargar el celular en el carro? estas son las principales razones

Independiente Santa Fe

Santa Fe sella acuerdo verbal con importante jugador pretendido por Junior y Millonarios