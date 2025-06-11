Desgarrador llanto de dos niños permitió descubrir que estaban encerrados y abandonados en Bogotá

En un operativo en el sur de Bogotá, la Policía Metropolitana de Bogotá rescató a dos menores, de 3 y 6 años, que fueron encontrados en aparente condición de abandono dentro de una vivienda del barrio Villa de Los Alpes, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

El hallazgo se produjo luego de que varios vecinos alertaran a las autoridades del desconsolado llanto de dos niños que se encontraban en el interior de una casa cerrada con llave y pasador.

Al llegar al lugar, los patrulleros confirmaron que dentro se encontraban dos niños pequeños en estado de vulnerabilidad.

Rescataron a dos niños encerrados en una casa en Ciudad Bolívar

Ante el evidente riesgo que corrían los niños, los uniformados solicitaron apoyo a la Policía de Infancia y Adolescencia y al Cuerpo de Bomberos, quienes retiraron una de las rejas del inmueble para ingresar.

Una vez dentro, lograron poner a salvo a los dos menores que se encontraban desconsolados.

Los menores fueron trasladados para su respectivo restablecimiento de sus derechos.

El teniente coronel Norberto Caro, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, señaló que este tipo de casos evidencian la necesidad de reforzar la corresponsabilidad social en la protección de los niños.

La comunidad actuó de manera oportuna al dar aviso. Gracias a eso, pudimos evitar una tragedia.

Piden denunciar este tipo de casos de abandono al 123

Tras conocerse este caso, el teniente coronel Caro hizo un llamado a los padres y cuidadores a no dejar a los menores solos, especialmente durante la temporada de fin de año, cuando aumentan los riesgos domésticos por la manipulación de objetos eléctricos o decorativos.

Nuestro compromiso es seguir trabajando por la defensa y protección integral de la niñez. Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier situación que vulnere los derechos de un niño o adolescente.

La Policía Metropolitana de Bogotá recordó que las líneas 123 y 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar están habilitadas para reportar de manera inmediata casos de maltrato o abandono infantil.