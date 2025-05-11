“Dijo que la había embarrado”: presunto asesino de Jaime Esteban, un vendedor del centro, contó lo que hizo

Las autoridades tienen plenamente identificado al segundo atacante de Jaime Esteban Moreno, el mismo que se ve en el video golpeando con sevicia al joven estudiante.

Se trataría de Ricardo González. Es un vendedor de comidas rápidas de San Victorino, en el pleno centro de Bogotá, sobre la Avenida Jiménez con calle décima.

Es un joven de 22 años, de Cartagena, y gran parte de su vida se dedicó a ser guarda de seguridad. Sin embargo, actualmente se encontraba trabajando en un puesto de venta de comidas rápidas en San Victorino.

Vecinos vieron a Ricardo González con el disfraz con el que asesinó a Jaime Esteban

Muchas personas conocían al presunto agresor, muchas lo referenciaron, y ese día muchas lo vieron con ese disfraz característico, un gorro con orejas de conejo que también se evidenció en las cámaras de seguridad del bar donde se dio esa presunta riña entre estas personas y el joven universitario que posteriormente se extendió hasta las afueras de ese lugar.

Con una hoja de vida y su certificado de estudios de bachiller en Cartagena, Ricardo González se presentó en el centro de Bogotá para iniciar labores hace más de un año.

Comerciantes que compartieron con él no salen del asombro tras conocer la noticia de su búsqueda por parte de las autoridades tras el asesinato de Jaime Esteban Moreno.

Era de Cartagena, un chico trabajador. Vino desde muy pelao para Bogotá a trabajar. Lo conocíamos desde hace unos dos años.

Presunto asesino de Jaime Esteban contó lo que hizo en la fiesta de Halloween

Cuenta que el día de los hechos, el pasado 30 de octubre, trabajó como de costumbre en un puesto de comidas rápidas que atendía de 9:00 de la mañana hasta caer la tarde y que ese día lo vieron disfrazado.

“Yo lo alcancé a ver, estaba en su negocio de comidas rápidas, yo lo vi ahí con su máscara y sus orejas, atendiendo”, dijo un comerciante de la zona que habló con él.

También mencionan que lo vieron el viernes 31 de octubre en la mañana y se veía alterado.

Él vino y dijo que la había embarrado. Que había tenido una riña en una taberna y que, al parecer, el chico estaba en cuidados intensivos.

Los documentos con datos personales fueron recaudados por investigadores de la Fiscalía, que al igual que los videos dentro y fuera del Bar Before hacen parte del expediente en la investigación del homicidio del estudiante de Ingeniería la Universidad de Los Andes.