“Botaba sangre por la nariz y la boca”: estremecedora confesión del amigo de Jaime Esteban Moreno

Noticias RCN conoció el expediente 2025-0701 de la Fiscalía donde se investiga el homicidio agravado del que fue víctima Jaime Esteban Moreno, donde se exponen todas las pruebas.

En el extenso documento se revelan imágenes de la necropsia y de la brutal golpiza de la que fue víctima el joven.

Asimismo, el expediente relaciona la plena identificación de las tres personas vinculadas con sus respectivas fotografías: Juan Carlos Suárez Ortiz, Bertha Porras y de la tercera mujer, Paola Fernández, quien sería determinante en la golpiza del joven, aseguro el amigo, la persona que estuvo todo el tiempo defendiéndolo de la brutal golpiza.

Estremecedor relato del mejor amigo de Jaime Esteban Moreno

En su testimonio ante la Fiscalía el joven que estuvo en todo momento con la víctima reveló detalles desconocidos del cruel ataque:

Los dos masculinos estaban con una actitud muy agresiva, llenos de ira y golpeaban a mi amigo con mucha fuerza y no decían nada mientras lo golpeaban.

También relató esos momentos dolorosos que padeció su amigo y los señalamientos de la mujer del disfraz azul: “Le pegaron puños a Jaime hasta que lo tiraron al piso y ya en el suelo le empiezan a dar varias patadas en la cara y en el cuerpo, mientras la chica de disfraz azul los motivaba a seguirlos golpeando”.

Decía que le pegara a él.

Describió la manera frívola forma en la que los vinculados salieron caminando hacia un establecimiento comercial mientras el Jaime Esteban estaba ahogándose en su propia sangre.

Amigo reveló lo que pasó después del cruel ataque a Jaime Esteban Moreno

“La chica de disfraz negro solo observaba, pasado unos 30 segundos, ellos paran de golpear a mi amigo Jaime y se devuelven rápidamente hacia el Oxxo”, relató.

Yo observo a mi amigo totalmente ensangrentado y botaba sangre por la nariz y la boca. En ese momento un vigilante de la zona me ayudó a llamar a la Policía.

En el expediente se relacionan las entrevistas tomadas a los policías y el dictamen de Medicina Legal revelado por Noticias RCN.