Emotivo relato de amigo cercano de Jaime Esteban Moreno: “Noble, bondadoso y con gran corazón”
Uno de sus amigos más cercanos habló con Noticias RCN.
Noticias RCN
06:19 p. m.
No paran las reacciones por el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo. A sus 20 años y en plena etapa universitaria, le arrebataron la vida afuera de un bar durante Halloween en Bogotá.
El joven estudiante de Los Andes estuvo en un bar. Al salir, personas lo golpearon a más no poder. Si bien pudo ser llevado a un centro médico, murió tras un paro cardiorrespiratorio.
Tres personas fueron detenidas, aunque dos quedaron libres mientras sigue el proceso. Se busca a un cuarto implicado que fue visto por las cámaras del sector.
Federico González, amigo cercano de Moreno, habló en Noticias RCN sobre lo que más recordará de la víctima, a quien destacó por su serenidad y corazón noble.
¿Cómo era Jaime Esteban?
F.G.: “Le gustaba, más que todo, mostrar esa pasión por los demás sin buscar reconocimiento. Siempre se caracterizó por ser un hombre noble, bondadoso y con un gran corazón”.
F.G.: “También le gustaban mucho los videojuegos, entonces estábamos hablando. Lo recuerdo disfrutando, contando chistes, hablando entre amigos, como solíamos parchar”.
¿Con qué se queda de él?
F.G.: “En cualquier tipo de situación, sin importar cuál era, siempre se mantenía con una mente muy tranquila. Era sereno y sacaba una sonrisa en los peores momentos. Todo lo que se proponía lo cumplía y era alguien de seguir adelante”.
F.G.: “Nosotros, no solamente yo, sino el grupo de amigos; no entendemos qué habría pasado. Es una situación que no comprendemos por qué si alguien habla de Jaime, van a escuchar cosas bonitas y buenas. No tenemos palabras al respecto”.
¿Alguna anécdota que recuerde?
F.G.: “Lo que más resalto y recuerdo es cuando nos reuníamos entre amigos. Él solía ofrecerse a llevarnos a todos a las casas para que llegáramos seguros, porque tenía carro. Una de las anécdotas fue poner música a todo volumen y bajar los vidrios mientas cantábamos. También los momentos que nos podíamos reunir entre todos”.