Emotivo relato de amigo cercano de Jaime Esteban Moreno: “Noble, bondadoso y con gran corazón”

Uno de sus amigos más cercanos habló con Noticias RCN.

noviembre 04 de 2025
06:19 p. m.
No paran las reacciones por el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo. A sus 20 años y en plena etapa universitaria, le arrebataron la vida afuera de un bar durante Halloween en Bogotá.

RELACIONADO

El joven estudiante de Los Andes estuvo en un bar. Al salir, personas lo golpearon a más no poder. Si bien pudo ser llevado a un centro médico, murió tras un paro cardiorrespiratorio.

Tres personas fueron detenidas, aunque dos quedaron libres mientras sigue el proceso. Se busca a un cuarto implicado que fue visto por las cámaras del sector.

Federico González, amigo cercano de Moreno, habló en Noticias RCN sobre lo que más recordará de la víctima, a quien destacó por su serenidad y corazón noble.

¿Cómo era Jaime Esteban?

F.G.: “Le gustaba, más que todo, mostrar esa pasión por los demás sin buscar reconocimiento. Siempre se caracterizó por ser un hombre noble, bondadoso y con un gran corazón”.

F.G.: “También le gustaban mucho los videojuegos, entonces estábamos hablando. Lo recuerdo disfrutando, contando chistes, hablando entre amigos, como solíamos parchar”.

¿Con qué se queda de él?

F.G.: “En cualquier tipo de situación, sin importar cuál era, siempre se mantenía con una mente muy tranquila. Era sereno y sacaba una sonrisa en los peores momentos. Todo lo que se proponía lo cumplía y era alguien de seguir adelante”.

RELACIONADO

F.G.: “Nosotros, no solamente yo, sino el grupo de amigos; no entendemos qué habría pasado. Es una situación que no comprendemos por qué si alguien habla de Jaime, van a escuchar cosas bonitas y buenas. No tenemos palabras al respecto”.

¿Alguna anécdota que recuerde?

F.G.: “Lo que más resalto y recuerdo es cuando nos reuníamos entre amigos. Él solía ofrecerse a llevarnos a todos a las casas para que llegáramos seguros, porque tenía carro. Una de las anécdotas fue poner música a todo volumen y bajar los vidrios mientas cantábamos. También los momentos que nos podíamos reunir entre todos”.

