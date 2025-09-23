Alias Lámpara, acusado de asesinar a niño de 4 años en Medellín, fue trasladado a cárcel de La Dorada

Se conocieron nuevos detalles sobre el caso de un menor que fue brutalmente asesinado a golpes en Medellín a manos de su padrastro.

Fue trasladado alias Lámpara, señalado de asesinar a un menor de edad

En las recientes horas, Noticias RCN conoció que Cristian Alexis González Gallego, conocido como alias Lámpara, fue trasladado a la cárcel de La Dorada, en Caldas.

González Gallego es el principal sospechoso del asesinato del menor, un crimen que ha provocado indignación a nivel nacional.

Según informes conocidos por este medio, el traslado se efectuó durante la mañana de este martes por instrucción directa de la dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Esta decisión se tomó como medida para garantizar la seguridad del acusado, dada la naturaleza sensible del caso y la reacción pública que ha suscitado.

El incidente que llevó a este traslado ocurrió la semana pasada, cuando el niño de 4 años, hijastro de González Gallego, fue brutalmente golpeado.

La víctima luchó por su vida durante varios días en una Unidad de Cuidados Intensivos de un centro médico en Medellín, antes de fallecer a causa de las lesiones sufridas.

¿A dónde y por qué fue trasladado alias Lámpara?

Varias versiones del caso señalan que la agresión se habría desencadenado porque el niño no se encontraba dormido. El presunto agresor lo sujetó con fuerza, lo golpeó en reiteradas ocasiones.

La madre del menor intentó intervenir, pero también fue atacada. El hombre habría utilizado un machete para golpear al menor y posteriormente lo agredió con puños en distintas partes del cuerpo, lo que lo dejó inconsciente.

La noticia del fallecimiento del menor generó una ola de indignación en todo el país, llevando a las autoridades a tomar medidas extraordinarias para el manejo del caso.