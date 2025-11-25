VIDEO | Desmantelan red de microtráfico que operaba dentro de la UIS en Bucaramanga

Una operación conjunta de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y la Fiscalía logró la captura de 15 personas vinculadas al grupo delincuencial “Los de la U”, señalado de distribuir drogas dentro del campus de la Universidad Industrial de Santander, UIS.

La investigación reveló que la organización utilizaba espacios comunes como comedores y pasillos para comercializar marihuana, cocaína y sustancias sintéticas entre estudiantes.

Capturas y hallazgos en los allanamientos

Las autoridades realizaron once allanamientos en diferentes inmuebles, donde se incautaron 54 kilos de marihuana, 1.5 kilos de cocaína, armas de fuego, equipos móviles y una prensa hidráulica para extraer derivados de cannabis tipo THC Wax. También se encontraron elementos para dosificar y empacar drogas, además de $48 millones en efectivo.

RELACIONADO Colombia realizó su mayor incautación de drogas de los últimos diez años en un solo operativo

En total fueron capturados 14 integrantes por orden judicial y uno más en flagrancia. Según la investigación, la red obtenía ganancias superiores a $1.000 millones mensuales a través de la venta de dosis que oscilaban entre $8.000 y $50.000.

Intimidación y control dentro del campus

El grupo aprovechaba que varios de sus miembros eran estudiantes activos para ingresar la droga en morrales y bolsos, evadiendo los controles internos. Además, utilizaban discursos intimidatorios, asegurando tener alianzas con otros grupos criminales y con el ELN, con el fin de generar miedo y evitar denuncias.

La operación encubierta permitió reunir pruebas suficientes para desarticular la estructura, que había convertido espacios académicos en puntos de expendio de marihuana exótica, derivados de cocaína, LSD, éxtasis y comestibles psicoactivos.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía, que definirá su situación judicial en los próximos días.