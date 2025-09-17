CANAL RCN
Colombia

Desmantelan red transnacional que traficaba explosivos hacia Colombia

La operación, denominada Explosive Gold, se llevó a cabo en Medellín y Bello, Antioquia, y en el municipio de Marmato, Caldas.

Foto: X @DirectorPolicia

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
02:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y la agencia HSI de Estados Unidos, fue desarticulada una estructura criminal dedicada al tráfico de explosivos desde Perú, Bolivia y Ecuador con destino a grupos delincuenciales en Colombia.

Hallan dos cuerpos sin vida y con signos de violencia en zona rural de Villa María, Caldas: esto se sabe
RELACIONADO

Hallan dos cuerpos sin vida y con signos de violencia en zona rural de Villa María, Caldas: esto se sabe

Desmantelan red que traficaba explosivos hacia Colombia

La operación, denominada Explosive Gold, se llevó a cabo en Medellín y Bello, Antioquia, y en el municipio de Marmato, Caldas.

Como resultado, fueron capturadas cinco personas e incautados 45 kilos de anfo, cuatro barras de indugel, 444 detonadores eléctricos, 250 metros de cordón detonante y dos celulares.

Las investigaciones permitieron establecer que esta red suministraba material explosivo al Clan del Golfo, organización que lo empleaba en actividades de explotación ilegal de yacimientos mineros en los departamentos de Antioquia y Caldas.

De acuerdo con el mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional, el operativo se enmarca en la estrategia de Protección del Capital Natural del país, que busca frenar economías ilícitas ligadas a la minería ilegal y el crimen organizado.

A través de su cuenta oficial en X, el director de la institución compartió detalles del operativo.

“¡𝗟𝗔 𝗥𝗘𝗗 𝗤𝗨𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗙𝗜𝗖𝗔𝗕𝗔 𝗘𝗫𝗣𝗟𝗢𝗦𝗜𝗩𝗢𝗦 𝗗𝗘𝗦𝗗𝗘 𝗧𝗥𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗜́𝗦𝗘𝗦! En Medellín y Bello (Antioquia) y Marmato (Caldas), en desarrollo del lineamiento Protección del Capital Natural del país, la @PoliciaColombia, en coordinación con la @HSI_HQ de Estados Unidos, ejecutó la ‘Operación explosive Gold’, que culminó con la captura de cinco personas y la incautación de 45 kilos de anfo, cuatro barras de indugel, 444 detonadores eléctricos, 250 metros de cordón detonante y dos celulares”, se lee en el trino.

También aseguró que “durante la acción transnacional se identificó un grupo delincuencial al servicio del ‘Clan del Golfo’, dedicado al tráfico de explosivos desde Perú, Bolivia y Ecuador, para la explotación ilícita de yacimientos mineros en Antioquia y Caldas”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Adulta mayor fue víctima de abuso sexual al suroeste de Antioquia

Elecciones presidenciales 2026

Gloria Flórez: “Colombia demuestra una lucha frontal contra el narcotráfico”

JEP

Sentencia de la JEP contra exsecretariado de las Farc contempla la rebaja de pena: no pagarían ni ocho años

Otras Noticias

Cine

Cine desde $6.000: así será la Fiesta del Cine en más de 100 salas de Colombia

La Fiesta del Cine regresa a Colombia el 25 y 26 de septiembre con entradas desde $6.000 en salas 2D y $9.000 en formatos especiales.

Cuidado personal

¿Cuántas veces deben miccionar las personas en un día?: esto dicen los expertos

Aunque es una tarea común, ir más de diez veces al baño en un día puede ser un serio indicador de posibles problemas de salud.

Estados Unidos

¿Jóvenes de 14 y 15 años en Washington podrían ser juzgados como adultos? Hay un proyecto sobre la mesa

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 17 de septiembre de 2025

Luis Díaz

Kompany tomó decisión con Luis Díaz previo al juego frente a Chelsea en Champions League