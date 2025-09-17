Desmantelan red transnacional que traficaba explosivos hacia Colombia

En una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y la agencia HSI de Estados Unidos, fue desarticulada una estructura criminal dedicada al tráfico de explosivos desde Perú, Bolivia y Ecuador con destino a grupos delincuenciales en Colombia.

Desmantelan red que traficaba explosivos hacia Colombia

La operación, denominada Explosive Gold, se llevó a cabo en Medellín y Bello, Antioquia, y en el municipio de Marmato, Caldas.

Como resultado, fueron capturadas cinco personas e incautados 45 kilos de anfo, cuatro barras de indugel, 444 detonadores eléctricos, 250 metros de cordón detonante y dos celulares.

Las investigaciones permitieron establecer que esta red suministraba material explosivo al Clan del Golfo, organización que lo empleaba en actividades de explotación ilegal de yacimientos mineros en los departamentos de Antioquia y Caldas.

De acuerdo con el mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional, el operativo se enmarca en la estrategia de Protección del Capital Natural del país, que busca frenar economías ilícitas ligadas a la minería ilegal y el crimen organizado.

A través de su cuenta oficial en X, el director de la institución compartió detalles del operativo.

“¡𝗟𝗔 𝗥𝗘𝗗 𝗤𝗨𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗙𝗜𝗖𝗔𝗕𝗔 𝗘𝗫𝗣𝗟𝗢𝗦𝗜𝗩𝗢𝗦 𝗗𝗘𝗦𝗗𝗘 𝗧𝗥𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗜́𝗦𝗘𝗦! En Medellín y Bello (Antioquia) y Marmato (Caldas), en desarrollo del lineamiento Protección del Capital Natural del país, la @PoliciaColombia, en coordinación con la @HSI_HQ de Estados Unidos, ejecutó la ‘Operación explosive Gold’, que culminó con la captura de cinco personas y la incautación de 45 kilos de anfo, cuatro barras de indugel, 444 detonadores eléctricos, 250 metros de cordón detonante y dos celulares”, se lee en el trino.

También aseguró que “durante la acción transnacional se identificó un grupo delincuencial al servicio del ‘Clan del Golfo’, dedicado al tráfico de explosivos desde Perú, Bolivia y Ecuador, para la explotación ilícita de yacimientos mineros en Antioquia y Caldas”.