Desmienten vínculos financieros de Petro, su familia y Benedetti tras su inclusión en la Lista Clinton

Un comunicado de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) se conoció horas después de que se anunciara la inclusión del presidente Gustavo Petro, la primera dama Verónica Alcocer, Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la llamada Lista OFAC (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List).

Esta lista, que bloquea activos y restringe operaciones internacionales, se usa habitualmente contra personas vinculadas con lavado de activos, corrupción o apoyo al terrorismo.

UIAF rechazó la inclusión de Petro y su círculo en la Lista Clinton

Ante la decisión de Estados Unidos, la UIAF expresó su “rechazo contundente” y calificó la medida como una violación al debido proceso, señalando que desconoce la trayectoria política del presidente y los resultados de su administración en la lucha contra el lavado de activos, la corrupción y la financiación del terrorismo.

La entidad resaltó que durante el actual gobierno ha incrementado significativamente su capacidad operativa.

Entre agosto de 2022 y septiembre de 2025, la UIAF difundió 999 productos de inteligencia financiera, casi el doble de los reportados en el periodo anterior, con una estimación total de 169,73 billones de pesos en recursos detectados.

Esto representaría un aumento del 89,5% en el número de informes y del 232% en los montos relacionados con actividades ilícitas frente al cuatrienio 2018-2022.

Es decir que, todos esos resultados se deben a un fortalecimiento de sus herramientas de detección de amenazas y a la cooperación con la Fiscalía y la Fuerza Pública.

Desmienten vínculos financieros de Petro, su familia y Benedetti

Además, la UIAF aseguró que no ha recibido requerimientos de ninguna autoridad judicial nacional ni extranjera solicitando informes sobre el presidente Petro, la primera dama o Nicolás Petro por posibles vínculos con lavado de activos, financiación del terrorismo o delitos conexos.

También afirmó que los bancos no han presentado Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en los que figuren el mandatario o su esposa.

Respecto a Nicolás Petro, la entidad explicó que realizó una búsqueda selectiva en bases de datos sin encontrar ninguna conexión con actividades financieras ilícitas.

En cuanto al ministro Armando Benedetti, indicó que sí existió un requerimiento judicial, pero aclaró que el informe emitido no lo vincula con los delitos mencionados.

La UIAF también precisó que la inclusión de las personas en la Lista OFAC no constituye una decisión judicial, sino una medida administrativa y unilateral, basada en criterios políticos y sin respaldo probatorio, por lo que no implica responsabilidad penal.