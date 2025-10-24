Graves reacciones tras la inclusión de Gustavo Petro, su familia y Benedetti en la Lista Clinton

El Gobierno de Estados Unidos confirmó la inclusión del presidente Gustavo Petro en la conocida Lista Clinton, una sanción que señala a individuos y entidades presuntamente vinculados al narcotráfico.

En el anuncio también fueron añadidos la primera dama, Verónica Alcocer; el hijo del mandatario, Nicolás Petro; y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

RELACIONADO Presidente Gustavo Petro y Armando Benedetti fueron incluidos en la Lista Clinton de Estados Unidos

A través de su cuenta oficial en la red social X, el Departamento del Tesoro confirmó la decisión, asegurando que:

Bajo el mandato del presidente Petro, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a niveles récord (...) Ha proporcionado beneficios a organizaciones terrorista.

El mensaje generó una inmediata reacción política y un debate sobre sus implicaciones para la economía, la estabilidad institucional y la relación bilateral con Washington.

Graves reacciones tras la inclusión de Gustavo Petro en la Lista Clinton

El primero en pronunciarse fue el exsenador Juan Manuel Galán, líder del Nuevo Liberalismo, quien calificó como alarmante que el presidente de Colombia y su entorno cercano fueran incluidos en la Lista Clinton.

A través de un comunicado, Galán aseguró que el hecho representa un riesgo grave para el futuro político y económico del país.

¡La Lista Clinton alcanzó el poder! Que Gustavo Petro y su entorno, Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti, aparezcan en esa lista no es menor: es una señal de alarma que pone en riesgo la credibilidad, la economía y la estabilidad de Colombia. Por eso propongo una unidad que devuelva gobernabilidad, confianza y respeto dentro y fuera del país. Colombia merece certezas, no escándalos.

Poco después, Nicolás Petro, hijo del presidente, también se pronunció. A través de un mensaje en X rechazó su inclusión en la lista y argumentó que su proceso judicial no tiene ninguna relación con narcotráfico ni con la campaña presidencial de su padre.

Por el único hecho de ser hijo de Gustavo Petro, me meten injustamente en la Lista Clinton.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también incluido en la lista, publicó una dura respuesta en la que acusó a Estados Unidos de actuar con injusticia y de tergiversar sus posiciones políticas.

Para EE. UU., un pronunciamiento no violento es igual que ser narcotraficante. Gringos go home.

A todos los llamados se sumó Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa: