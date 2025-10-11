La historia de la investigación que permitió capturar a secuestradores que usaron una ambulancia en Bogotá

Las autoridades dieron a conocer la historia que hubo detrás de la captura de unos secuestradores que se movilizaban en una ambulancia.

Este hecho ocurrió el año pasado, concretamente en junio de 2024. Sin embargo, las capturas se efectuaron a finales de agosto de 2025. Resulta que dos hombres, identificados como paramédicos, secuestraron a un comerciante.

¿Cómo ocurrió el intento de secuestro?

De acuerdo con lo revelado por las autoridades, los secuestradores utilizaron una ambulancia, la cual más que ser su medio de transporte, fue la fachada perfecta para el crimen.

Poco más de dos meses después, la Secretaría de Seguridad entregó más detalles de lo ocurrido en el programa Voces de Ciudad que contó con el relato del investigador del caso. Por un lado, el crimen ocurrió en el norte de la capital, más puntualmente en los alrededores del parque de la 93.

El comerciante estaba en su día de descanso, cuando fue increpado por los secuestradores. Detrás de la ambulancia, hubo otro vehículo que vigilaba para que nada impidiera el crimen.

Si bien los delincuentes lo quisieron subir a la ambulancia, la víctima forcejeó e impidió que ellos se salieran con la suya.

Víctima pudo zafarse del crimen a pesar de las amenazas

De acuerdo con lo revelado por la secretaría, el empresario había sido vigilado los días anteriores. Entonces, los secuestradores tenían certeza sobre su rutina, movimientos, interacciones y todos los detalles.

“Él (la víctima) observa a una persona con un arma de fuego que le está apuntando y lo obliga a subirse. Llega otra, que lo golpea con una cruceta y lo suben obligado. Él dice que eran unas personas robustas”, contó el investigador del caso.

Cabe mencionar que uno de los dos responsables emprendió la huida hacia España. Sin embargo, gracias a la circular azul de Interpol se pudo efectuar la respectiva captura.