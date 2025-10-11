CANAL RCN
Encuentran a joven escondido en la habitación de un local donde hay actividades sexuales en Bogotá

Las autoridades lo encontraron, así como a dos adolescentes que estaban tomando licor en otro establecimiento.

Operativos de la Policía en Bogotá.
Operativos de la Policía en Bogotá. Foto: Secretaría de Seguridad.

noviembre 10 de 2025
09:04 a. m.
En el último fin de semana, la Policía rescató a un menor que estaba en un establecimiento donde había actividades sexuales. Además, un par de jóvenes fueron sorprendidas tomando cerveza en un bar.

En el barrio La Gaitana, las adolescentes estaban tomando alcohol. Cuando los uniformados preguntaron si tenían documentos, una respondió que no. Además, fueron incautadas varias botellas por estar adulteradas.

Menor no era víctima de explotación sexual

Paralelamente, los policías llegaron hasta un local en la localidad en Suba, en el cual había sospechas de que se desarrollaban actividades sexuales. Al momento de investigar, la sorpresa llegó al encontrar a un menor de edad que estaba escondido.

Si bien se confirmó que este joven no estaba siendo víctima de explotación sexual ni nada relacionado, era preocupante el ambiente en donde se estaba desarrollando. Las autoridades lo encontraron escondido en una de las habitaciones.

Después de este insólito momento, el menor quedó en poder de las autoridades y el local fue suspendido hasta nueva orden.

A medidas de agosto, desde el Concejo se reveló una preocupante situación en la capital: los casos de menores desaparecidos.

Alerta por menores desaparecidos en Bogotá

Con corte al 31 de julio y según Medicina Legal, hubo 882 casos de personas desaparecidas en Bogotá. Para ese momento, la cifra representó el 42% de los casos a nivel nacional.

De manera más específica, el 309 de los desaparecidos fueron menores de edad (70% han sido niñas). Los jóvenes más afectados por esta situación suelen ser aquellos que tienen entre 12 y 17 años.

Para reportar a una persona como desaparecida no hay que esperar 72 horas como se cree. Entre más oportuno sea el llamado, las autoridades podrán desplegar con mayor facilidad un procedimiento.

El reporte puede hacerse en las instalaciones de Medicina Legal: calle 7 #12 – 65 piso 1. El caso es enviado a la Fiscalía y se empieza con el respectivo proceso bajo la articulación de las autoridades.

