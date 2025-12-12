CANAL RCN
Colombia Video

Revelan por qué dos adultos mayores podrían quedarse sin hogar en La Calera: desolador

Una promesa de compraventa de hace casi 40 años tiene a dos adultos mayores en una compleja situación.

Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
01:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una pareja de adultos mayores enfrenta un inminente desalojo en la vereda Santa Elena de La Calera, Cundinamarca; después de vivir más de tres décadas en el mismo predio.

Campesinos de la tercera edad están a punto de ser desalojados en La Calera
RELACIONADO

Campesinos de la tercera edad están a punto de ser desalojados en La Calera

La situación ha generado preocupación por las condiciones de vulnerabilidad de Eliseo Barajas Barajas y Aura María Ávila, quienes podrían quedarse sin hogar.

La compraventa de 1987: el foco del pleito

El origen del conflicto se remonta a una promesa de compraventa firmada el 1 de julio de 1987 entre Ángel María Prieto Poveda y Barajas. Según el documento, la transacción involucró un lote de terreno segregado del predio denominado Peñas Blancas por un valor de 150 mil pesos. La familia asegura haber pagado $50.000 en esa época, aunque el monto restante nunca se canceló completamente.

“Hace 50 años llevamos en ese predio y ahorita nos quieren desalojar”, expresó Alejandro Barajas, hijo de la pareja afectada. El hombre ha recorrido el parque central de La Calera buscando respuestas sobre esta insólita situación: “Mi papá tiene 97 años y mi mamá 83”.

Liceo Francés aclaró no estar involucrado

La batalla jurídica culminó con una decisión judicial que invalidó el documento. Jairo Prieto, uno de los herederos, explicó: “Ya un juzgado dijo que esa promesa de compraventa no tiene validez, y en esos términos, pues fue quien les ordenó entregarnos el predio. Tengo entendido que el incumpliendo es porque no pagaron nada”.

Transmilenio no sería exclusivo de Bogotá y Soacha: llegaría a nuevo municipio de Cundinamarca
RELACIONADO

Transmilenio no sería exclusivo de Bogotá y Soacha: llegaría a nuevo municipio de Cundinamarca

En medio de la controversia, surgieron señalamientos al Liceo Francés Internacional, ubicado en la zona. Sin embargo, la abogada de la institución, Beatriz Helena Prada, aclaró que el colegio no tiene relación: “Ha sido una tergiversación de la información. Funciona en unos predios y tienen unos propietarios particulares que no tienen nada que ver con el Liceo”.

La familia Barajas permanece sin claridad sobre qué ocurrió con los 50 mil pesos que aseguran haber pagado. La alcaldía del municipio le ha hecho seguimiento al caso.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

República Dominicana

Cayó red que fabricaba identidades colombianas falsas para sacar migrantes del país como nacionales

Barranquilla

Latam anuncia “protecciones” a pasajeros afectados por cierre temporal del aeropuerto de Barranquilla

Cesar

Hombres armados con fusil emboscaron y asaltaron un carro de valores en Cesar: se llevaron todo el dinero

Otras Noticias

Lionel Messi

Messi inaugurará una estatua de 21 metros de si mismo en un lugar del mundo: ¿dónde será?

La escultura muestra al argentino levantando la Copa del Mundo, y aunque el futbolista no estará allí, activará la inauguración de manera remota.

Liverpool FC

Tensión en Liverpool: Salah y Arne Slot tendrán cara a cara

Tras las explosivas declaraciones de Salah respecto al momento del Liverpool y su relación con Arne Slot, habrá un cara a cara.

Inteligencia Artificial

Rappi ofrecerá servicios gratuitos a sus usuarios en Colombia tras anunciar alianza con ChatGPT

Artistas

"Ha sido complicado": reconocida actriz y cantante sufrió inesperado accidente en su casa

Alimentos

Este alimento ayuda a controlar los antojos y trae múltiples beneficios, ¿cuál es?