Revelan por qué dos adultos mayores podrían quedarse sin hogar en La Calera: desolador

Una pareja de adultos mayores enfrenta un inminente desalojo en la vereda Santa Elena de La Calera, Cundinamarca; después de vivir más de tres décadas en el mismo predio.

La situación ha generado preocupación por las condiciones de vulnerabilidad de Eliseo Barajas Barajas y Aura María Ávila, quienes podrían quedarse sin hogar.

La compraventa de 1987: el foco del pleito

El origen del conflicto se remonta a una promesa de compraventa firmada el 1 de julio de 1987 entre Ángel María Prieto Poveda y Barajas. Según el documento, la transacción involucró un lote de terreno segregado del predio denominado Peñas Blancas por un valor de 150 mil pesos. La familia asegura haber pagado $50.000 en esa época, aunque el monto restante nunca se canceló completamente.

“Hace 50 años llevamos en ese predio y ahorita nos quieren desalojar”, expresó Alejandro Barajas, hijo de la pareja afectada. El hombre ha recorrido el parque central de La Calera buscando respuestas sobre esta insólita situación: “Mi papá tiene 97 años y mi mamá 83”.

Liceo Francés aclaró no estar involucrado

La batalla jurídica culminó con una decisión judicial que invalidó el documento. Jairo Prieto, uno de los herederos, explicó: “Ya un juzgado dijo que esa promesa de compraventa no tiene validez, y en esos términos, pues fue quien les ordenó entregarnos el predio. Tengo entendido que el incumpliendo es porque no pagaron nada”.

En medio de la controversia, surgieron señalamientos al Liceo Francés Internacional, ubicado en la zona. Sin embargo, la abogada de la institución, Beatriz Helena Prada, aclaró que el colegio no tiene relación: “Ha sido una tergiversación de la información. Funciona en unos predios y tienen unos propietarios particulares que no tienen nada que ver con el Liceo”.

La familia Barajas permanece sin claridad sobre qué ocurrió con los 50 mil pesos que aseguran haber pagado. La alcaldía del municipio le ha hecho seguimiento al caso.