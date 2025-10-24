Esta es la zona de Bogotá en donde más reclutan menores para utilizarlos para mendicidad

La Secretaría de Integración Social alertó sobre una grave situación que estaría ocurriendo en uno de los sectores más transitados y exclusivos de Bogotá.

En esta zona se estarían reclutando menores de edad, adolescentes y personas indígenas para ser utilizados en actividades de mendicidad e incluso, según las primeras indagaciones, con posibles fines de explotación sexual.

Detectan red que recluta menores en la Zona T de Bogotá

El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, confirmó que la entidad radicó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la existencia de una estructura delictiva dedicada a instrumentalizar a menores de edad en el sector.

Entre los señalados aparece alias El Gordo, quien sería uno de los principales reclutadores de niños en esta zona de Bogotá.

De acuerdo con Angulo, la investigación comenzó tras varios reportes elaborados por el equipo del programa Ciudad Niñez, encargado de recorrer las calles y detectar riesgos que puedan afectar los derechos de los menores.

Durante estas brigadas móviles, el equipo observó una repetición constante de casos en los que niños y adolescentes eran vistos pidiendo dinero en la Zona T, acompañados por adultos que no eran sus padres.

Empezamos a notar un comportamiento reiterado. Los menores estaban expuestos en las calles y, al intentar contactar a sus padres, casi siempre nos encontrábamos con otro adulto encargado, alguien que no era su familiar directo. Esto nos llamó la atención y decidimos documentar cada uno de los casos.

Las evidencias recopiladas mostraron una “sistematicidad” en los hechos.

Esta es la zona de Bogotá en donde más reclutan menores

Según Angulo, la reiteración, el patrón de actuación y la concentración de los casos en un mismo punto, que es la Zona T, hacen pensar que podría tratarse de una organización.

Detrás de eso hay sistematicidad, hay un patrón y una concentración de casos que amerita ser investigada por la Fiscalía.

La denuncia presentada busca que las autoridades determinen si efectivamente existe una red dedicada a reclutar menores, aprovecharse de su vulnerabilidad y utilizarlos para obtener dinero mediante la mendicidad.

En algunos casos también se habrían identificado señales que podrían apuntar a una explotación de tipo sexual.