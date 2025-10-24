Estos son los atroces vejámenes que hizo la primera mujer condenada a cadena perpetua con una adolescente

El Consejo de Jurisdicción del Tribunal de París dictó la sentencia más severa en la legislación francesa: cadena perpetua incondicional contra Dahbia Benkired, una mujer de origen argelino.

Tan pronto se conoció el crimen, se resaltó que la responsable del homicidio se encontraba en situación migratoria irregular, lo que abrió el debate sobre el control fronterizo y las políticas de inmigración.

Los atroces vejámenes que hizo la primera mujer condenada a cadena perpetua

Los hechos se produjeron el 14 de octubre de 2022, en un edificio residencial del noreste de París, donde los padres de la víctima trabajaban como conserjes y también residía la hermana de la acusada.

Ese día, Lola, una niña de 12 años, regresaba de la escuela cuando fue interceptada por Benkired. Las cámaras de seguridad del edificio captaron el momento en que la mujer se acercó a la menor y la convenció para que la acompañara al apartamento de su hermana.

De acuerdo con la investigación judicial, una vez dentro del inmueble, la acusada sometió a la menor a múltiples actos de violencia sexual y física, la golpeó brutalmente con unas tijeras y un cúter, y finalmente la asfixió con cinta adhesiva.

El crimen, cometido con una violencia desmedida, fue calificado por los magistrados como un acto de “extrema crueldad” y de un “perjuicio psicológico indescriptible” tanto para la víctima como para su familia.

Tras el crimen, escondió a la niña en un baúl y abandonó el lugar

Después de cometer el asesinato, Benkired introdujo el cuerpo sin vida de la niña en un baúl y abandonó el lugar. Aunque volvió posteriormente al apartamento, fue detenida al día siguiente en casa de un amigo, tras una intensa búsqueda policial.

Durante el juicio, los detalles de la investigación revelaron un crimen cometido con frialdad y sin justificación clara.

Las pruebas de video, las declaraciones de testigos y los informes forenses confirmaron que la niña fue torturada y asesinada de manera deliberada, lo que llevó al tribunal a considerar el caso como uno de los más graves de los últimos años en Francia.

En el fallo, el Tribunal de París señaló que las circunstancias del homicidio eran “casi innombrables” por la violencia ejercida y la falta de humanidad mostrada por la acusada.

Los magistrados resaltaron que la ausencia de empatía y la nula comprensión del daño causado por parte de Benkired, fueron factores que pesaron en la decisión de imponer la pena máxima.

¿Por qué cometió el atroz crimen contra la adolescente?

Antes de conocer la sentencia, Benkired pronunció unas breves palabras ante la corte:

Pido perdón y es horrible lo que hice. Es todo lo que tengo que decir.

Esa fue su única declaración antes de que los jueces y el jurado se retiraran a deliberar.

Cabe mencionar que, el proceso judicial no logró esclarecer el motivo real del crimen, pues a lo largo del juicio, Benkired ofreció explicaciones incoherentes y contradictorias, negándose a reconocer plenamente los hechos o a dar una versión convincente de lo ocurrido.

Su defensa, encabezada por el abogado Alexandre Valois, argumentó que su cliente había sufrido una infancia marcada por la violencia, abusos sexuales, prostitución y consumo de drogas, elementos que, según él, influyeron en su comportamiento.

Sin embargo, el tribunal concluyó que ninguna de esas circunstancias podía justificar la violencia, el sufrimiento y el horror infligido a una menor inocente.