Caso Uribe: acaba la cuenta regresiva para que el TSB dé a conocer la decisión en segunda instancia

El país está expectante por la decisión del Tribunal Superior de Bogotá. ¿Qué pasará con el expresidente Álvaro Uribe Vélez?

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
08:49 p. m.
A partir de las 8:00 a.m. del martes 21 de octubre, comenzará la lectura del fallo en segunda instancia en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Se confirmará o se revocará la condena?

En el último tiempo, uno de los procesos judiciales más mediáticos ha sido el de Uribe, quien fue presidente de la República entre 2002 y 2010. El 28 de julio se dio una decisión trascendental.

¿Por qué condenaron a Uribe?

Para entender el caso de Uribe, hay que remontarse a más de una década. Son varios los protagonistas, tales como Iván Cepeda, Diego Cadena o Juan Guillermo Monsalve; por mencionar algunos.

Los hechos se remontan a cuando el expresidente denunció a Cepeda, a quien señaló de presuntamente reunirse con exparamilitares encarcelados para que supuestamente testificaran en su contra.

En 2018 se dio el primer momento clave. La Corte Suprema consideró que no había indicios para investigar a Cepeda; pero en un inesperado giro, abrió proceso contra Uribe, quien ese momento figuraba como senador por el Centro Democrático.

¿Se confirmará la condena o será absuelto?

Con el paso de los años, el proceso tuvo altas y bajas; pero en 2020 ocurrió otro hecho clave. Uribe renunció a su curul cuando estaba a poco menos de dos años de acabar su etapa legislativa.

Esta decisión marcó el camino, debido a que el futuro quedó en manos de la Fiscalía. Luego de que pasaran varios fiscales, la acusación formal llegó en 2024. El proceso pasó por varias audiencias y en el estrado hablaron los protagonistas.

La decisión llegó el 28 de julio y la sentencia se conoció a los pocos días. La juez Sandra Heredia lo condenó en primera instancia a 12 años por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Se le concedió la prisión domiciliaria.

La cuenta regresiva está llegando a su fin y es cuestión de horas para que, desde las 8:00 a.m. del martes 21 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá dé a conocer el fallo en segunda instancia.

