Álvaro Uribe le agradeció a los manifestantes: “Mi corazón es pequeño”

Este jueves 7 de agosto se han llevado a cabo masivas manifestaciones a nivel nacional a favor del expresidente Álvaro Uribe.

Tras un extenso juicio, el pasado lunes 28 de julio, la justicia halló culpable en primera instancia al exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

¿Por qué condenaron a Uribe?

Días después, la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, dio detalles de la sentencia. Uribe fue condenado a 12 años de cárcel y se le concedió la prisión domiciliaria.

El hecho que sea una decisión en primera instancia implica que la defensa pueda apelar. Por eso, lo que vendrá para el proceso es la consideración que tenga el Tribunal Superior de Bogotá.

Simpatizantes del exmandatario convocaron a marchas para este jueves festivo, día en el que se conmemora la Batalla de Boyacá (7 de agosto de 1819). El apoyo a Uribe ha sido masivo.

Cientos de personas salieron a las calles en Bogotá, Medellín, Cartagena, Valledupar, Manizales, Neiva, Cúcuta, entre otras ciudades. Sobre la 1:00 p.m., Uribe se pronunció y agradeció el apoyo.

El mensaje de Uribe

“Siento que mi corazón es pequeño. Necesito uno más grande para poder expresarle a todos ustedes la infinita gratitud de los míos y la mía por sus generosas muestras de apoyo y solidaridad”, arrancó diciendo el exmandatario.

Uribe aseguró que se necesita un Gobierno de transición que proyecte con estabilidad el que llamó el futuro democrático de la Nación: “Para que no sea la de más criminales, pero sí la de mayor determinación para desarmar criminales”.