CANAL RCN
Colombia

Álvaro Uribe le agradeció a los manifestantes: “Mi corazón es pequeño”

Este 7 de agosto ha sido jornada de movilizaciones a favor del expresidente.

Expresidente Álvaro Uribe.
Expresidente Álvaro Uribe. Foto: AFP.

Noticias RCN

agosto 07 de 2025
02:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este jueves 7 de agosto se han llevado a cabo masivas manifestaciones a nivel nacional a favor del expresidente Álvaro Uribe.

🔴EN VIVO🔴 Manifestaciones a favor del expresidente Álvaro Uribe de este 7 de agosto
RELACIONADO

🔴EN VIVO🔴 Manifestaciones a favor del expresidente Álvaro Uribe de este 7 de agosto

Tras un extenso juicio, el pasado lunes 28 de julio, la justicia halló culpable en primera instancia al exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

¿Por qué condenaron a Uribe?

Días después, la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, dio detalles de la sentencia. Uribe fue condenado a 12 años de cárcel y se le concedió la prisión domiciliaria.

El hecho que sea una decisión en primera instancia implica que la defensa pueda apelar. Por eso, lo que vendrá para el proceso es la consideración que tenga el Tribunal Superior de Bogotá.

Simpatizantes del exmandatario convocaron a marchas para este jueves festivo, día en el que se conmemora la Batalla de Boyacá (7 de agosto de 1819). El apoyo a Uribe ha sido masivo.

Cientos de personas salieron a las calles en Bogotá, Medellín, Cartagena, Valledupar, Manizales, Neiva, Cúcuta, entre otras ciudades. Sobre la 1:00 p.m., Uribe se pronunció y agradeció el apoyo.

El mensaje de Uribe

“Siento que mi corazón es pequeño. Necesito uno más grande para poder expresarle a todos ustedes la infinita gratitud de los míos y la mía por sus generosas muestras de apoyo y solidaridad”, arrancó diciendo el exmandatario.

Álvaro Uribe pide la revocatoria total de su condena: esto dijo el exmandatario
RELACIONADO

Álvaro Uribe pide la revocatoria total de su condena: esto dijo el exmandatario

Uribe aseguró que se necesita un Gobierno de transición que proyecte con estabilidad el que llamó el futuro democrático de la Nación: “Para que no sea la de más criminales, pero sí la de mayor determinación para desarmar criminales”.

Para que Colombia no sea la capital mundial de los narcóticos, sino el ejemplo de eliminarlos. Que tengamos un Gobierno y un Congreso que anulen cualquier expectativa de legalización de la droga y construya los cimientos de la libertad en la educación, el deporte, la cultura y el emprendimiento de los jóvenes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Inició el Fritanga Fest en Bogotá: esto es todo lo que debe saber

Miguel Uribe

Se cumplen dos meses del atentado contra Miguel Uribe Turbay: esto se sabe de los responsables

Animales

Discusión terminó en tragedia: domiciliario habría asesinado a un perro en Bogotá

Otras Noticias

Luis Díaz

Luis Díaz hizo de las suyas en su primera titularidad con el Bayern Múnich: lujosa jugada dejó a dos rivales

El colombiano se ha robado las miradas en suelo alemán por su destreza en el terreno de juego.

Animales

Aumenta la esperanza de vida en perros y gatos: ¿cómo se relacionan los cuidados?

Las investigaciones han revelado que la esperanza de vida de las mascotas ha aumentado significativamente.

Luis Díaz

¿Cuánto se ganaría Luis Díaz en pesos colombianos con el sueldo que recibe en el Bayern Múnich?

Medio oriente

Emiratos Árabes Unidos niega que el ejército sudanés hubiera derribado un avión con mercenarios colombianos

Artistas

Sara Uribe, la expareja de Fredy Guarín, tomó una inesperada decisión con su vida amorosa: ¿de qué se trata?