La misteriosa desaparición de Dilian Francisca Toro de la lista del partido de Roy Barreras

En la presentación de su partido la Fuerza de la Paz, Roy Barreras, proyectó un cuadro con varios nombres de candidatos y precandidatos donde aparecía el nombre de Dilian Francisca Toro, por el Valle del Cauca, en el recuadro número 12, pero minutos después, mágicamente esa fila se desapareció y en la nueva lista hay un salto del número 11 al 13, ¿será que fue un error o lo hizo intencionalmente para darle un último empujoncito a la exgobernadora del Valle?

Por otro lado, un nombre más que generó sobresaltos fue el de Jorge Rey para la gobernación de Cundinamarca, quien aparece de número 6 en la lista. Aunque nada es oficial, lo que conoció Noticias RCN es que su aspiración sería por Cambio Radical.

El naciente partido del presidente del Congreso se fue con prácticamente todo el santismo: gremios y empresarios, lo que indica que ya marcó las líneas del movimiento.

Barreras no desaprovechó esta oportunidad para lanzar nuevos sablazos, pues aseguró que el Gobierno debe responderles a los 50 millones de colombianos, y no solo a los que votaron por el presidente Gustavo Petro.

En cuanto a las reformas, el ministro del interior aseguró que no hay inamovibles a la hora de hablar de este tema, mientras que los gremios que se hicieron notar con su respaldo a Roy Barreras dijeron que las reformas son un trabajo consensuado.

Una vez con la agenda legislativa marchando, el Gobierno tiene que alinear a sus partidos, por lo que el presidente Petro se reunió con la Alianza Verde que andaba de pelea por las decisiones del gobierno sobre el metro.

El mandatario recibirá en Palacio la bancada del Partido Liberal y el próximo martes 28 de febrero está agendada la bancada del Partido de la U. Se trata de dos reuniones que son clave porque son los partidos que han anunciado incluso contrarreformas a la salud.

Y es que el gobierno prepara toda su artillería para dar la pelea por la reforma a la salud:

Este 21 de febrero, en la comisión séptima, donde se abrió el debate del proyecto, allí estaban la ministra de Salud y los siete asesores de su despacho, el ministro del Interior y tres asesores, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, el senador Alexander López y, por lo menos, otros cuatro representantes del Pacto Histórico que no eran de esa comisión que se habrían ido a ejercer presión.

Por otro lado, El Termómetro Político conoció todo lo que hubo detrás del polémico nombramiento de Moisés Ninco Daza como nuevo embajador en México, a través del acta de la comisión evaluadora de hojas de vida, donde la directora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya dejó constancia de que no avala el nombramiento:

No encuentra el suficiente mérito en relación con los estudios profesionales que no ha terminado y su experiencia la laboral no es indicada.