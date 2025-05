“Fue algo de calentura”: Dilian Francisca Toro sobre advertencia de bloqueo de recursos del gobierno

En las últimas horas el Gobierno Nacional envió un mensaje a Dilian Francisca Toro, gobernadora de Valle del Cauca, en el que advirtió sobre la posibilidad de bloquear los recursos para la región porque no apoyó la consulta popular a través del Partido de la U.

La gobernadora explicó que no tiene injerencia en el Congreso y que su rol es velar por los intereses de los ciudadanos que la eligieron. Asimismo, habló de la carta que le envió al presidente, invitándolo al diálogo.

Respecto a las acusaciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien en chats filtrados indicó que Toro los había traicionado, la gobernadora se pronunció al respecto.

¿Cómo recibe la Gobernación de Valle la advertencia de bloqueo de recursos?

D. F. T.:Yo soy la gobernadora, yo no tengo injerencia en el Congreso, yo no soy un congresista, yo no voto en el Congreso, pero no se puede limitar las decisiones políticas que se generan en un determinado partido para decir que no se le van a girar recursos a un departamento.

Los recursos son públicos, los recursos son de la gente, son de los ciudadanos. Para eso nos eligieron los ciudadanos.

Por eso escribo esa carta al presidente, diciéndole que yo creo que eso fue algo como de calentura que se pudo dar, pero que no creo que sea una decisión, y que más bien lo invito a que empecemos a trabajar conjuntamente por el Valle, por los proyectos y por los ciudadanos.

¿Por qué Armando Benedetti habló de traición?

D. F. T.: Yo no sé. Hay que preguntarle a él por qué. Uno puede como ciudadano común y corriente dar un concepto.

Cuando se hundió la reforma, y si va a hacer la consulta, de pronto algún concepto que da uno y dice no, pues es que hay que defender los derechos de los trabajadores.

Pero si ya se aprueba y se revive una reforma, pues para qué consulta. 800 mil millones de pesos que se le pueden dar en medicamentos a los pacientes que están necesitando. Eso es lo que tenemos que hacer el Congreso, es la instancia para aprobar los proyectos, es la instancia para darle esos derechos a los trabajadores.

Entonces tenemos al Congreso que lo discuta y que lo apruebe.

Por otro lado, la gobernadora se refirió al caso de secuestro de Lyan Hortúa, el menor de 11 años en poder de las disidencias de las Farc.

¿Qué es lo último que se sabe sobre el secuestro de Lyan?

D. F. T.:Al parecer, ya recibieron llamadas a los padres. Hoy me reúno con la mamá, pero al parecer sí ya recibieron algunas llamadas.

Pienso que, exigiendo recursos, es precisamente a eso que llamamos la atención, que es un niño de 11 años y que lo devuelvan como un acto humanitario de derechos humanos.