"Aquí ha habido un fracaso de la justicia": Director del Cerac sobre gestores de paz

Toda una polémica ha generado el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre dejar en libertad, antes del 24 de diciembre, a todos aquellos jóvenes que fueron detenidos en medio de las protestas que se registraron en el país por el paro nacional.

El mandatario, desde Pasto, Nariño, y en medio de una reunión con las Juntas de Acción Comunal, aseguró que los jóvenes serán excarcelados para fungir como gestores de paz.

Una vez se conoció la decisión, el ministro del Interior, Alfonso Prada, salió a aclarar que “esto no es un proceso de amnistía, ni del indulto, ni de perdón judicial. Todos los procesos de quienes hayan sido judicializados en medio de la protesta continuarán en manos de los jueces hasta su terminación”.

Lo que opinan los congresistas

Aunque aún no se ha anunciado la reglamentación de esta nueva decisión, se han conocido las opiniones de diferentes actores del Congreso sobre el tema, algunas a favor y otras en contra.

Para Alirio Uribe, miembro de la Comisión de Paz del Congreso, “si bien es cierto que el 90% van a ser absueltos porque no hay evidencia física o prueba contra ellos, lo concreto es que algunos sí pueden terminar siendo condenados. Por lo tanto, se da la opción de que puedan ser beneficiados de un indulto o una amnistía”.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez indicó que “nosotros siempre hemos creído que los procesos frente a graves delitos deben tener algún nivel de castigo. Lo que sí queremos es distinguir entre el joven que delinque y el joven inconforme”.

Sin embargo, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, aseguró que estará “listo para presentar la demanda a la justicia porque Gustavo Petro no puede someter las leyes de la República para cumplirle caprichos personales, ni compromisos políticos, a los sectores que lo ayudaron en las calles”.

Entretanto, en diálogo con Noticias RCN, el director del Centro de Recursos para el análisis de conflictos, Cerac, Jorge Restrepo, analizó la nueva decisión del presidente Petro, más específicamente el caso de Andrés Pastor González, alias 19, líder de la primera línea y quien se encuentra condenado por delitos como tortura.

¿Podría alias 19 ser gestor de paz?

J.R: “No. En el caso de quienes han sido condenados, es muy difícil que se puedan convertir en gestores de un diálogo que, además, no está en marcha con esos grupos que agenciaron e hicieron parte de quienes adelantaron las protestas el año pasado en abril y mayo”.

Noticias RCN: ¿Qué significa ser gestor de paz?

J.R: “Yo diría que en primer lugar hay un problema de diferenciación de esas diferentes iniciativas. Hay que separarlas. No se puede confundir la negociación del ELN en términos operativos con negociaciones con grupos criminales organizados y mucho menos con grupos de jóvenes. Ahora bien, lo que es muy importante es hacer notar que también ha habido un fracaso de la justicia, el hecho de que haya centenares de jóvenes que no hayan recibido un proceso rápido en términos de una absolución o una condena, muestra que hay un problema en la justicia. Esas personas que no han recibido un precio justo necesitan una resolución rápida que, en una decisión política, el Gobierno de Gustavo Petro les va a dar”.

Noticias RCN: ¿Podría haber impunidad en algunos casos?

J.R: “Sin duda alguna podría haber impunidad y eso es parte del fracaso de la justicia. Estamos viendo que ni siquiera en aquellos casos en los que había suficientes pruebas, la justicia, en particular la Fiscalía, ha logrado llevar a buen término esos procesos judiciales. Yo quisiera insistir en que el problema político aquí es que la Fiscalía y la Policía no lograron llevar ante los jueces los casos”.