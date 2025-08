VIDEO | Fuerte encontronazo entre el expresidente Uribe y la juez durante lectura de sentencia

El pasado lunes 28 de julio, la juez 44 penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, halló culpable al expresidente Álvaro Uribe por soborno en actuación penal y fraude procesal.

Culminada la audiencia, la juez citó para el viernes 1 de agosto con el fin de dar a conocer los detalles de la condena. La decisión fue la siguiente: 144 meses, es decir, 12 años. También deberá pagar una multa de 2.420 salarios mínimos legales vigentes, una inhabilidad de 100 meses con 20 días y se le concedió la prisión domiciliaria.

La condena contra el expresidente Álvaro Uribe

Al ser una decisión de primera instancia, la defensa del exmandatario puede presentar la apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá. Su abogado, Jaime Granados, ya anunció que se llevará a cabo este proceso y, en caso de requerirlo, se acudirá ante la Sala de Casación de la Corte Suprema.

Durante la lectura de la sentencia, hubo una fuerte discusión entre el expresidente con la juez.

Las palabras de la juez que hicieron enojar a Uribe

Heredia se refirió sobre el mensaje que en horas de la mañana publicó uno de los hijos del expresidente, Tomás Uribe Moreno. Si bien después eliminó la publicación en X, lo que mencionó dio de qué hablar.

El trino en cuestión decía lo siguiente: “10 años de prisión y $3.200 millones de sanción para Álvaro Uribe”. A los pocos minutos eliminó el mensaje, pero anticipó de cuánto podía ser la condena.

“Tengo entendido que alguno de los hijos del señor procesado, que no tuvieron la gallardía de venirlo a acompañar acá cuando vino a hacer presencia, pero sí a hacer publicaciones en contra de la suscrita”, declaró la juez.

Al exmandatario no le gustó la forma en la que se refirió y así se lo hizo saber: “Señora juez, protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera y se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”.

Heredia respondió y dijo que nunca se ha metido con su familia. Además, aseguró que siempre lo ha respetado.

“No cuestione la gallardía de mis hijos”, le dijo Uribe, a lo que la juez le pidió que se callara. El expresidente le respondió: “Ante eso no me callo”. Después de ese tenso momento, la audiencia siguió.