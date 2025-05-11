Audios con los que las disidencias estarían instrumentalizando a la población en Meta

Se conocieron audios de las disidencias de las Farc en los que supuestamente le dan órdenes a la población civil para que ayuden a evitar la presencia de la fuerza pública.

Al parecer, así habrían orquestado los hechos violentos que terminaron con el secuestro de dos soldados en zona rural de La Macarena, Meta. La instrumentalización presuntamente la puso en marcha alias Juan Carlos o Auner Restrepo.

Soldados fueron secuestrados dos veces

El secuestro en cuestión ocurrió en la noche del 3 de noviembre. Los uniformados se estaban alistando para llevar a cabo una operación, cuando fueron sorprendidos por miembros del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc cerca a la vereda Getsemaní.

En consecuencia, fueron secuestrados los soldados Ángel Humberto González Garcés y Édgar Mina Carabalí. Luego de que los obligaran a separarse de su armamento, quitarse el uniforme y quedar vestidos de civiles; los llevaron hacia territorio desconocido.

¿Por qué los volvieron a secuestrar?

A través de la intermediación de la Iglesia y organismos internacionales, los soldados fueron liberados. Sin embargo, sorpresivamente los planes cambiaron. Horas después de esto, los volvieron a secuestrar.

Los criminales volvieron a hacer de las suyas cuando se estaba a la espera de que los vehículos de Naciones Unidas los recogieran. El segundo secuestro se dio en medio de una asonada efectuada por civiles que, de acuerdo con los audios, estaban instrumentalizados.

Se cree que los soldados fueron secuestrados porque el Ejército habría retenido a una mujer en medio de una operación militar. Horas después, González y Mina fueron liberados nuevamente.

El 20 de septiembre ocurrió un hecho similar también en La Macarena. La guardia campesina fue instrumentalizada por las disidencias en aras de obstaculizar unas órdenes de captura contra cabecillas.

La situación se salió de control y la población evitó que se los llevaran. Una de las personas a quien buscaban era Oliver Lozano Serna, miembro de la Ever Castro.