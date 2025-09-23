Importante obra en Bogotá fue entregada tras seis años de retraso: beneficiará a miles

Con el paso de los años, los retrasos en las obras de Bogotá se han vuelto el pan de cada día para los ciudadanos. Sin embargo, hace pocos días una pudo ser entregada finalmente.

El pasado 19 de septiembre, el Distrito entregó la extensión de la avenida Mutis entre carreras 114 y 122 por la localidad de Engativá. Este tramo está conformado por 1.35 kilómetros en seis carriles distribuidos en dos calzadas y tres carriles mixtos. Además, tiene una ciclorruta de 1.82 kilómetros, un gimnasio público, parques biosaludables y casi 100 árboles, entre otras características.

Extensión en la avenida Mutis debía entregarse en 2019

La obra contó con una inversión superior a los 63 mil millones de pesos en 2017, se comenzó a construir al año siguiente y debía estar lista en 2019, hace seis años.

Sin embargo, la realidad fue otra. Lo cierto es que la construcción comenzó oficialmente en 2022, hace tres años. A inicios del año pasado, tenía un avance del 53.5%; pero finalmente pudo ser completada para antes de que acabara 2025.

Más de 600 mil personas en Engativá se beneficiarán

Durante la construcción, se tuvieron que hacer arreglos. Por ejemplo, se evidenció que la antigua avenida no se iba a conectar con la extensión, lo cual prácticamente hacía que el principal objetivo no se cumpliera. Además, hubo un punto que, según estimaciones, iba a generar tráfico constantemente por causa de un embudo.

Para resolveros, se tomó la decisión de construir seis carriles en la conectante. Este nuevo tramo podría ser entregado en tan solo pocos meses, concretamente en el primer semestre del próximo año.

Con la puesta en marcha de esta extensión, cinco mil vehículos y más de 612 mil habitantes se verán beneficiados, principalmente aquellos que viven o transitan frecuentemente por los barrios aledaños: Mirador, Sabanas del Dorado, Laureles y Villa Gladys.