CANAL RCN
Colombia

Importante obra en Bogotá fue entregada tras seis años de retraso: beneficiará a miles

Esta obra buscará ayudarle en la movilidad a más de 600 mil personas. ¿Cuál es?

Entrega extensión avenida Mutis en Bogotá.
Entrega extensión avenida Mutis en Bogotá. Foto: IDU.

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
09:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con el paso de los años, los retrasos en las obras de Bogotá se han vuelto el pan de cada día para los ciudadanos. Sin embargo, hace pocos días una pudo ser entregada finalmente.

Nuevo cierre en la carrera 68 de Bogotá por obras del Metro: tome nota de los desvíos
RELACIONADO

Nuevo cierre en la carrera 68 de Bogotá por obras del Metro: tome nota de los desvíos

El pasado 19 de septiembre, el Distrito entregó la extensión de la avenida Mutis entre carreras 114 y 122 por la localidad de Engativá. Este tramo está conformado por 1.35 kilómetros en seis carriles distribuidos en dos calzadas y tres carriles mixtos. Además, tiene una ciclorruta de 1.82 kilómetros, un gimnasio público, parques biosaludables y casi 100 árboles, entre otras características.

Extensión en la avenida Mutis debía entregarse en 2019

La obra contó con una inversión superior a los 63 mil millones de pesos en 2017, se comenzó a construir al año siguiente y debía estar lista en 2019, hace seis años.

Sin embargo, la realidad fue otra. Lo cierto es que la construcción comenzó oficialmente en 2022, hace tres años. A inicios del año pasado, tenía un avance del 53.5%; pero finalmente pudo ser completada para antes de que acabara 2025.

Más de 600 mil personas en Engativá se beneficiarán

Durante la construcción, se tuvieron que hacer arreglos. Por ejemplo, se evidenció que la antigua avenida no se iba a conectar con la extensión, lo cual prácticamente hacía que el principal objetivo no se cumpliera. Además, hubo un punto que, según estimaciones, iba a generar tráfico constantemente por causa de un embudo.

Pruebas del primer tren del metro de Bogotá iniciarán en octubre ¿Qué revisarán?
RELACIONADO

Pruebas del primer tren del metro de Bogotá iniciarán en octubre ¿Qué revisarán?

Para resolveros, se tomó la decisión de construir seis carriles en la conectante. Este nuevo tramo podría ser entregado en tan solo pocos meses, concretamente en el primer semestre del próximo año.

Con la puesta en marcha de esta extensión, cinco mil vehículos y más de 612 mil habitantes se verán beneficiados, principalmente aquellos que viven o transitan frecuentemente por los barrios aledaños: Mirador, Sabanas del Dorado, Laureles y Villa Gladys.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ibagué

Prohibido maltratar: agentes de tránsito en Ibagué viven un infierno dentro y fuera de la institución

Elecciones presidenciales 2026

Así avanza la carrera presidencial: más de 100 precandidatos en pugna por las firmas

Minería

Mineros que completan 32 horas bajo tierra en Antioquia han conversado con sus familias en todo momento

Otras Noticias

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 23 de septiembre de 2025

¡Ya están celebrando varias personas tras el sorteo del Super Astro Luna de este 23 de septiembre! Descubra aquí el resultado exacto.

Racing Club

Racing se convirtió en el primer semifinalista de la Copa Libertadores: espera rival

Racing derrotó a Vélez y avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores. Vea el resumen y los goles aquí.

Secretaría de Salud

Ranking reveló que 26 clínicas de Colombia están entre las mejores de Latinoamérica: estas son las más destacadas

Artistas

Se conoció la primera pista sobre muerte de B-King y Regio Clown: así avanza la investigación

Viral

"Bienvenidos a mi nuevo hogar": Melissa Gate mostró su nuevo apartamento