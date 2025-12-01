Niño emberá de 5 años cayó de un segundo piso de la UPI La Rioja: ¿qué se sabe?

El pasado 9 de noviembre se registró un grave accidente en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, ubicada en Bogotá, donde actualmente habitan decenas de familias de la comunidad Emberá.

El caso, que involucra a un niño de 5 años que cayó desde el segundo piso de las instalaciones, trajo a colación las alarmas sobre las difíciles condiciones de seguridad, saneamiento y habitabilidad que enfrenta esta población en el sitio.

Desde hace meses, se ha advertido sobre la falta de infraestructura adecuada en este espacio, que se habilitó como una medida temporal de atención, pero que hoy continúa siendo ocupado por numerosas familias indígenas.

Niño emberá de 5 años cayó de un segundo piso de la UPI La Rioja

La Secretaría Distrital de Integración Social confirmó que el 9 de noviembre un niño de 5 años de la comunidad Emberá sufrió una fuerte caída desde el segundo piso de la UPI La Rioja, hecho que requirió atención médica inmediata.

Según informó Juliana Sánchez, subsecretaria de Integración Social:

Este niño sufrió una caída desde el segundo piso que requirió atención inmediata. Si bien al principio tuvimos resistencia por parte del padre del menor, gracias al acompañamiento y la articulación entre el ICBF y el equipo de Ciudad Niñez de la Secretaría de Integración Social, que permanecen allí todo el tiempo, pudieron brindar esta atención y remitirlo a los primeros auxilios para ser posteriormente trasladado al Hospital Santa Clara, donde viene recibiendo su atención en las mejores condiciones.

Funcionarios del ICBF y del equipo de Ciudad Niñez intervinieron para activar la ruta de atención y asegurar la asistencia médica del menor, quien inicialmente fue atendido en el lugar por personal de salud y luego remitido al Hospital Santa Clara.

Allí permanece bajo observación médica mientras recibe la atención requerida por las lesiones derivadas del accidente.

¿Por qué familias emberá continúan en la UPI La Rioja?

De acuerdo con la Secretaría, el acompañamiento no se ha limitado a la atención médica. También se ha dispuesto apoyo psicosocial para el niño y su familia.

La funcionaria además señaló que la Administración ha ofrecido diferentes alternativas a la comunidad Emberá para facilitar el traslado a espacios más seguros, ya sea dentro de los procesos de retorno, reubicación o integración local.

Pero, insistió en que se requiere corresponsabilidad entre el Estado, la comunidad y las familias para tomar las mejores decisiones en favor de la protección y el bienestar de los niños, niñas, adolescentes y mujeres gestantes que habitan en el lugar.