‘Canela’, la perrita que estuvo a punto de ser aplastada por un compactador de basura: esto la salvó

Un ladrido entre toneladas de basura salvó la vida de ‘Canela’, una cachorrita de dos meses que fue abandonada dentro de un costal en la vereda Monterredondo del municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia.

El destino de la perrita cambió gracias a la atención de Julián Aguilar, un operario de la empresa Interaseo, quien la rescató segundos antes de que terminara aplastada por la máquina compactadora del camión recolector.

Estábamos echando los residuos al compactador cuando escuchamos un ladrido y era ‘Canela’ dentro de un costal.

Así fue el rescate de ‘Canela’, la perrita que fue tirada a la basura en un costal

El trabajador vio cómo algo se movía dentro del saco y decidió ver qué era antes de continuar con la labor de recolección. Al abrir el costal, encontró a la cachorrita temblando.

El operario no dudó en tomar la decisión de rescatar a ‘Canela’ y mantenerla a salvo durante el resto de su jornada laboral.

Caminó con nosotros toda la ruta hasta que terminamos. La llevamos a la oficina, le dimos agua, comida.

La cachorrita, que apenas tenía dos meses de edad, había sido abandonada a su suerte en una zona rural del municipio antioqueño.

Trabajador que salvó a ‘Canela’ de la basura la adoptó

Después de completar su turno de trabajo, Julián tomó una decisión que cambiaría tanto su vida como la de Canela:

"Con mi mujer decidimos adoptarla y ponerle el nombre ‘Canela’”. La cachorrita, que estuvo a punto de morir en circunstancias trágicas, encontró un nuevo hogar donde recibirá el amor y la protección que necesita.

El caso de ‘Canela’ se suma a las innumerables historias de abandono animal que ocurren en Colombia, donde miles de perros y gatos son desechados sin consideración por su bienestar.

Sin embargo, esta historia también destaca la humanidad que puede surgir en los momentos más inesperados y por parte de personas que, como Julián, deciden actuar con compasión.