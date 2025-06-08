CANAL RCN
¡Con fecha exacta! Nuevo estadio de Bogotá, cuándo iniciará y cuándo lo entregarán

¿Cuándo iniciarán a construir el nuevo estadio de Bogotá y cuándo lo entregarán? El alcalde Galán lo reveló.

¿Cuándo iniciarán a construir el nuevo estadio de Bogotá
Foto: Instituto Distrital de Recreación y Deportes

Noticias RCN

agosto 06 de 2025
08:12 p. m.
Bogotá, una ciudad que no deja de reinventarse, está a punto de presenciar un hito en su infraestructura deportiva y urbana.

El alcalde Carlos Fernando Galán en un anuncio que marca un antes y un después para la capital confirmó la construcción de un nuevo escenario deportivo que no solo promete un espacio de talla mundial para el fútbol, sino también una revitalización completa de la zona.

La noticia, que llegó en el marco de las celebraciones por el cumpleaños de la ciudad, establece un cronograma claro: la construcción del nuevo estadio en Bogotá comenzará en 2026 y se espera que finalice en 2027.

Fechas de inicio para la construcción del nuevo estadio de Bogotá

A diferencia del plan original que contemplaba una remodelación del actual estadio El Campín, la propuesta es mucho más ambiciosa.

El nuevo complejo, con capacidad para más de 50.000 espectadores, será construido con los más altos estándares tecnológicos de la FIFA, incluyendo un techo retráctil y una moderna estructura híbrida.

Este proyecto se suma a un plan de desarrollo urbano integral que integrará actividades comerciales y culturales, convirtiendo el sector en un nuevo epicentro de la vida capitalina.

La noticia de la construcción del nuevo estadio en Bogotá está programada para iniciar el 1 de marzo de 2026 y su culminación en diciembre de 2027, representando un compromiso serio con el futuro de la capital.

Alcalde de Bogotá dio detalles del nuevo estadio que tendrá Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue enfático en que la nueva estructura se levantará en los terrenos adyacentes al actual Campín, donde hoy se encuentran El Campincito, el Palacio del Colesterol y las canchas de tenis.

Una vez esté listo el nuevo recinto, el emblemático estadio será demolido para ser reemplazado por un centro comercial y una nueva sede para la Orquesta Filarmónica. Esta decisión descarta definitivamente la propuesta del Grupo Sencia, que se centraba en una simple ampliación.

Este nuevo escenario no solo será un recinto deportivo de primer nivel, sino un símbolo de la renovación urbana y un espacio que promete dinamizar la economía local.

Sin duda, la construcción del nuevo estadio en Bogotá marca el inicio de una era de transformación para la ciudad.

