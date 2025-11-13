Docente de Piedecuesta afronta cargos por presunto acoso sexual a dos estudiantes menores de edad

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Jorge Lozano García, docente del Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento, ubicado en Piedecuesta, Santander, por presunto acoso sexual a dos alumnas del plantel educativo.

Imputan cargos contra docente por presunto caso de acoso sexual

De acuerdo con la investigación disciplinaria, el profesor, quien se desempeña dando clases de lengua castellana, habría realizado insinuaciones inadecuadas a dos estudiantes de 13 y 14 años. Conducta que, de comprobarse, implicaría una grave falta al respeto y a la ética profesional dentro del entorno académico.

El Ministerio Público señaló que el docente, en su calidad de servidor público y figura de autoridad en el proceso de formación de los menores, estaría desconociendo sus deberes funcionales y la especial protección que la Constitución otorga a los niños, niñas y adolescentes.

“La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el docente del Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento en Piedecuesta, Santander, Jorge Lozano García, por presunto irrespeto y falta de rectitud a dos estudiantes”, detalló la Procuraduría en su comunicado.

La Procuraduría Provincial de Bucaramanga calificó la presunta conducta como falta grave cometida con dolo, y adelantará el proceso correspondiente para determinar si Lozano García vulneró el principio de moralidad que rige el ejercicio docente.

Procuraduría investiga caso de acoso sexual en Piedecuesta

El ente de control reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de los menores de edad y la garantía de entornos educativos seguros y libres de cualquier forma de acoso o abuso.

“En consecuencia, a lo anterior, el Ministerio Público determinará si el formador vulneró el principio de la moralidad. Finalmente, la Provincial Bucaramanga ha calificado la presunta falta de Lozano García como grave, a título de dolo”.