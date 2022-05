“Me decían que me iban a tirar al río”: víctima de robo en Medellín

En las últimas horas se registró un trágico caso de robo en Medellín. El caso fue protagonizado por una expolicía quien fue brutalmente golpeada por dos ladrones que le robaron su vehículo.

“Primero empezaron con amenazas, me decían que me iban a tirar al río de Medellín, que me iban a matar y que me iban a tirar al río”.

Tras el ataque, Francy Yuliana Álvarez, tiene una fractura en el cráneo, en las costillas y asegura que le duele la mayor parte de su cuerpo. Además, presenta hematomas en su rostro con señales de lesiones.

“Cuando ellos vieron que estaba tan malherida, me tiraron boca abajo y con mi propia camisa me amordazaron la boca y me dejaron boca abajo amarrada de pies y manos”, agregó.

Álvarez asegura que cuando transitaba por la carrera 70 de Medellín en su vehículo, dos hombres se le atravesaron y se subieron al carro. En su reacción, la exuniformada intentó chocarlos, pero la amenazaron con arma de fuego.

Adicionalmente, Francy afirmó que “ellos estaban hablando también con otra persona por el teléfono y esa persona les decía que no le importaba si me mataban, sino que lo importante era quitarme el carro para la vuelta”.

Dentro del shock y el dolor de los golpes, Francy logró movilizarse hasta una vereda ubicada entre el municipio de Copacabana y Girardota para pedir auxilio.

“Me tiraron tierra y matas. Yo esperé que el carro se fuera y cuando no sentí más bulla, reaccioné”.

Por su parte, el coronel Rolfy Jiménez indicó que las autoridades están tomando las medidas en el caso para dar con los responsables. Además, que se están llevando a cabo varios operativos para contrarrestar más casos como este.

Hasta el momento no se tiene conocimiento de quienes serían los responsables de este ataque y tampoco se conoce el paradero del vehículo.

Entretanto, Francy tendrá que ser sometida a dos intervenciones quirúrgicas para corregir el daño de las fracturas.

Vea también: Lo atacaron violentamente con una roca para robarle el celular