Minuto a minuto del crimen: así fue la brutal golpiza que acabó con la vida de Jaime Esteban Moreno

Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes, murió tras una brutal agresión ocurrida en la madrugada del 31 de octubre, luego de salir de una fiesta en la discoteca Before Club. Noticias RCN reconstruyó los hechos con base en cámaras de seguridad, testimonios y avances judiciales.

Familiares y amigos del joven de 20 años lo despidieron con una eucaristía este lunes 3 de noviembre en la parroquia Cristo Rey, en el norte de Bogotá. Durante la ceremonia, insistieron que la muerte de Jaime Esteban Moreno no puede quedar en la impunidad.

Cámaras muestran la sevicia con la que fue golpeado Jaime Esteban

En los videos de cámaras de seguridad de la zona se observa a Jaime Esteban, vestido con gabán rojo y jeans azules, mientras caminaba por la calle 64 junto a su amigo Juan David, quien llevaba camisa blanca y pantalón oscuro.

Ambos buscaban transporte tras salir de la fiesta. Un grito los alertó, voltearon a mirar, pero continuaron su marcha. En cuestión de segundos apareció Juan Carlos Suárez Ortiz, quien comenzó a hostigar a Jaime.

Aunque Juan David intentó interponerse, Suárez logró tumbar a Jaime al suelo y lo golpeó repetidamente en el rostro. Aunque su amigo logró separarlo, la agresión no terminó ahí.

Un hombre con disfraz negro, acompañado por una mujer con disfraz azul, observó la escena, corrió hacia Jaime y le propinó un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente.

Juan David, desesperado, empujó a los agresores mientras intentaba auxiliar a su amigo. Los atacantes se retiraron caminando tranquilamente, en compañía de la mujer.

Fiscalía identifica a dos implicados: ¿quién dio la orden de atacar?

La Fiscalía ya tiene identificados a dos presuntos responsables: Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, y un hombre aún no capturado, vestido de negro, señalado como el autor del golpe mortal. También se investiga a Berta Porras, mujer con disfraz azul y cédula de Popayán, quien habría instigado la agresión.

Según el testimonio de Juan David, mejor amigo de Jaime Esteban, Berta Porras tuvo un rol activo en los hechos, haciendo reclamos y dando instrucciones durante la golpiza. Su participación es clave en la investigación.

Aunque la Policía trasladó al joven estudiante al Hospital Chapinero, su estado de salud se agravó y fue remitido al Hospital Simón Bolívar, donde falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Por su parte, las autoridades aún no han esclarecido por qué se dio la orden de atacar ni cuál es la relación entre los agresores.