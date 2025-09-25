Dos hombres fueron asesinados y otro resultó herido en zona rural del Catatumbo, Norte de Santander

Las autoridades locales iniciaron investigaciones para esclarecer el asesinato de dos jóvenes, identificados como Dailer Suárez y Leonardo Blanco, cuyos cuerpos fueron hallados sin vida en la vereda El Trópico, área rural del municipio de Convención, en la convulsa región del Catatumbo.

Según información preliminar, los responsables del homicidio serían integrantes del frente 33 de las disidencias de las Farc, quienes habrían disparado contra las víctimas, dedicadas al transporte informal de combustible, presuntamente por no cumplir con las exigencias económicas impuestas por este grupo al margen de la ley.

En medio de este hecho, se conoció que otra persona resultó gravemente herida. Por su parte, el más reciente informe del Puesto de Mando Unificado sobre la situación en el Catatumbo revela que, en el transcurso de más de ocho meses de confrontaciones armadas entre el ELN y las disidencias, se han registrado más de 160 homicidios en esta zona del país.

Alto consejero para la paz se refirió al doble homicidio en Catatumbo

“Ellos se dividen quiénes le disparan en las cabezas a estas personas, lo graban y por supuesto lo suben ellos mismos a las redes sociales y queman los vehículos”, explicó a Noticias RCN Luis Fernando Niño, alto consejero para la paz en Norte de Santander, quien rechazó el doble homicidio.

La vereda El Trópico se encuentra en una región marcada por la presencia de grupos armados ilegales, lo que intensifica la crisis de seguridad que enfrenta el Catatumbo. La comunidad ha expresado su alarma ante la persistencia de hechos violentos que ponen en riesgo la vida de sus habitantes.

En respuesta, las autoridades adelantan labores de investigación, recopilando pruebas y testimonios que permitan esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables. Mientras tanto, la población insiste en un llamado urgente para que se refuercen las medidas de protección y se garantice la seguridad en esta zona del departamento.