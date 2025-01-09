Murió un soldado tras caer en un campo minado al norte de Antioquia

La Cuarta Brigada del Ejército Nacional confirmó este 1 de septiembre la muerte del sargento segundo César Leonardo Pardo Rojas tras caer en un campo minado en la vía que comunica a San Andrés con Valle de Toledo, al norte del departamento de Antioquia.

La explosión fue reportada sobre las 2:00 de la tarde de este lunes mientras un grupo de uniformados cumplían labores del plan de operaciones Ayacucho.

Según el reporte del Ejército, los soldados fueron víctimas de un ataque terrorista por integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura 36, cuyo cabecilla es alias Primo Gay.

Minutos después del hecho, sobre las 2:15 de la tarde, la unidad Aquiles 221 reportó la evacuación inmediata del suboficial al hospital de San Andrés de Cuerquia. Sin embargo, posteriormente se notificó su traslado al hospital San José de Cuerquia, donde ingresó a las 2:39 de la tarde.

El soldado falleció en un hospital de Antioquia

A las 2:46, personal médico del hospital San José de Cuerquia inició maniobras de reanimación sobre el sargento segundo, pero su estado de salud ya era crítico. Pese a los esfuerzos del equipo médico, no fue posible salvarle la vida.

El comandante de la Estación de Policía de San José de Cuerquia confirmó el fallecimiento del sargento segundo César Leonardo Pardo Rojas. Las Fuerzas Militares se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y dar con los responsables del ataque.

"El Ejército Nacional lamenta profundamente el asesinato de nuestro suboficial, quien sacrificó su vida en el cumplimiento del deber, protegiendo a los antiqueños. Un equipo interdisciplinario fue dispuesto para brindar el apoyo integral a los familiares de nuestro militar", expresó la institución.

Un militar también falleció en San Andrés de Cuerquia cinco días atrás

El pasado 28 de agosto, un militar murió y dos más resultaron heridos tras un combate entre el Ejército y las disidencias de las Farc al norte de Antioquia. El grupo Exde se encontraba en inspección de un cilindro cuando fueron atacados por la guerrilla del Frente 36. Durante el ataque falleció el soldado profesional Esneider Alejandro Pineda Solarte.