Trágico accidente: tractomula impactó en una casa y mató a dos menores en Paz de Río, Boyacá

Una tragedia se registró en el municipio de Paz de Río, Boyacá, este jueves 28 de noviembre a las 12:50 p. m., cuando una tractomula que, al parecer, presentó fallas mecánicas se salió de la vía y terminó volcada contra una vivienda ubicada en el barrio El Progreso.

El impacto del vehículo de carga sobre la vivienda dejó un saldo de dos menores de edad fallecidos en el sitio y seis personas heridas, entre ellas el conductor del vehículo, quien quedó atrapado en la cabina.

De acuerdo con la gerente de la ESE Salud Paz de Río, Claudia Mojica, el accidente involucró a una tractomula que, tras perder el control, arrasó con parte de una vivienda donde se encontraban varias personas.

Los dos menores murieron en el sitio tras el impacto de la tractomula

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, hallaron entre los escombros a dos menores sin signos vitales. Se trataría de dos adolescentes de 14 y 16 años, quienes fueron declarados fallecidos en el sitio, pese a los esfuerzos por reanimarlos.

Vecinos relataron que ambos se encontraban dentro de la vivienda al momento del impacto.

Dada la magnitud del siniestro, se activó el protocolo de emergencias en articulación con el Centro Regulador de Urgencias de Boyacá, que coordinó el desplazamiento de ambulancias de las ESE de Belén, Sogamoso y Socotá, así como de la empresa Acerías Paz del Río.

El trabajo de rescate se centró en atender a los heridos, cuya gravedad requería una respuesta inmediata. El conductor de la tractomula fue extraído de la cabina con múltiples lesiones. Las víctimas fueron estabilizadas en el lugar antes de ser remitidas a centros asistenciales de mayor complejidad.

El estado de salud de los heridos impactados por tractomula

Las autoridades entregaron un primer balance del estado de salud de los heridos. Serían al menos seis personas que se encontraban dentro de la vivienda, identificados como:

Mujer de 41 años, diagnosticada con politraumatismo y trauma craneoencefálico, remitida al Hospital Regional de Duitama. Hombre de 36 años, también con politraumatismo y trauma craneoencefálico, trasladado a la misma institución. Niño de 10 años, con trauma craneoencefálico y lesiones en miembros superiores, remitido al Hospital Regional de Duitama. Bebé de 23 meses, con trauma craneoencefálico, evacuado igualmente hacia Duitama. Mujer de 63 años, con trauma en extremidades inferiores, trasladada al Hospital Regional de Duitama. Hombre de 47 años, con trauma en miembros inferiores, remitido a la Clínica de Boyacá.

A esta hora, los centros médicos adelantan la valoración y manejo de cada uno de los pacientes, mientras se mantiene la reserva sobre su evolución.

Las autoridades avanzan en la verificación de las causas del accidente. Versiones preliminares señalan que el vehículo habría perdido los frenos en una pendiente, pero esta hipótesis está en evaluación.