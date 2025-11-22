Volqueta sin frenos en Medellín causó múltiple accidente: al menos 12 vehículos impactados

Un aparatoso accidente de tránsito en Medellín se registró en la tarde de este sábado en la Loma de Robledo, a la altura de la carrera 80 con calle 65, cuando una volqueta que circulaba en sentido norte–sur quedó sin frenos y terminó colisionando contra dos buses de servicio público y varios automóviles particulares.

De manera preliminar, las autoridades reportan varios lesionados, entre ellos tres personas con heridas de gravedad, quienes fueron trasladadas de urgencia a centros asistenciales cercanos.

El número total de afectados aún está en proceso de verificación, pues las unidades de tránsito y socorro continúan con el conteo e identificación de los heridos y de los vehículos involucrados.

Cierre total en la Loma de Robledo: congestión vehicular y atención de bomberos

La magnitud del siniestro obligó a un cierre total de la vía en ambos sentidos, desde la calle 65 hasta la calle 54A, lo que ha generado una fuerte congestión vehicular en el occidente de Medellín. La Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores tomar rutas alternas mientras se adelantan las labores de atención y remoción de los vehículos.

En el lugar hacen presencia el Cuerpo de Bomberos de Medellín, agentes de tránsito y personal de emergencias médicas, quienes trabajan de manera coordinada para estabilizar a los lesionados, controlar posibles riesgos adicionales y despejar la vía.

Autoridades entregarán balance oficial tras accidente en Medellín

El secretario de Movilidad anunció que se desplazará al sitio para entregar un balance oficial a los medios de comunicación y reiteró que la prioridad en este momento es garantizar la atención de los heridos y restablecer la seguridad en la zona.

Vecinos y transeúntes que presenciaron el hecho relataron escenas de pánico y confusión, pues el impacto de la volqueta provocó daños significativos en los buses y automóviles, además de dejar escombros sobre la vía.