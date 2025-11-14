CANAL RCN
Colombia Video

Asesinan en Cali a Magnolia Sánchez, reconocida líder social y exjueza de paz

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer el crimen. Se ofrece una millonaria recompensa.

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
10:29 a. m.
Magnolia Sánchez, recordada por su trabajo comunitario y por la defensa de los derechos en distintos sectores de Cali, fue atacada a tiros cuando se movilizaba en un taxi entre los barrios El Bosque y La Campiña.

Sánchez había participado de una mesa técnica en la Personería de Cali "espacio en el que se realizó seguimiento a las problemáticas del sector de Alto Menga, especialmente relacionadas con el acceso al servicio de agua potable y la necesidad de fortalecer la oferta institucional para los habitantes de esta zona".

La Personería rechazó el asesinato e hizo un llamado a las autoridades para que adelanten con celeridad las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y judicializar a los responsables.

"Desde el Ministerio Público expresamos nuestra profunda preocupación por los hechos de violencia que continúan afectando a la ciudadanía y que, en esta ocasión, atentan contra una mujer que dedicó parte de su vida a la resolución pacífica de conflictos y al trabajo comunitario".

Las autoridades investigan si había recibido amenazas producto de su liderazgo social que ejercía en la comuna 2.

Ofrecen millonaria recompensa por responsables de crimen de líder social en Cali

La administración distrital ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables del homicidio de la lideresa.

"Todas las capacidades de nuestra Policía judicial, de la Fiscalía para avanzar rápidamente en esta investigación", señaló Jairo García, secretario de Seguridad de Cali.

