CANAL RCN
Colombia

Policía desmanteló peligrosa red en Cali: uniformado se infiltró por cinco meses

La banda, conocida como ‘Los LS’, es señalada de impulsar homicidios, actividades de microtráfico y desplazamientos forzados en varios sectores vulnerables.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
01:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una operación de inteligencia permitió a la Policía Metropolitana de Cali desarticular a una de las estructuras criminales más temidas del oriente de la ciudad.

Desmantelan temida estructura del multicrimen en el oriente de Cali

Cayó red que fabricaba identidades colombianas falsas para sacar migrantes del país como nacionales
RELACIONADO

Cayó red que fabricaba identidades colombianas falsas para sacar migrantes del país como nacionales

Tras cinco meses de infiltración y seguimiento encubierto, las autoridades capturaron a ocho presuntos integrantes de la banda conocida como ‘Los LS’, señalada de impulsar homicidios, actividades de microtráfico y desplazamientos forzados en varios sectores vulnerables.

La intervención policial se logró mediante ocho allanamientos simultáneos en los barrios Llano Verde, Pízamos y Puertas del Sol.

Según la información recopilada por los investigadores, la organización sería responsable de al menos dos homicidios, una tentativa de asesinato y la distribución mensual de cerca de 16.000 dosis de drogas, entre marihuana y derivados de cocaína.

Durante la investigación, los agentes encubiertos documentaron cómo la red instrumentalizaba a menores de edad para la comercialización de sustancias ilícitas en parques, entornos escolares y canchas deportivas.

Esta práctica era uno de los principales mecanismos para mantener el flujo de estupefacientes sin llamar la atención de las autoridades.

Los presuntos integrantes capturados operaban bajo alias Yustin, ‘Rajado’, ‘Franco’, ‘Miguel’ y ‘Mamberroy’. Este último habría actuado como determinador de homicidios y principal responsable del control del microtráfico en varias zonas del oriente caleño.

Hombres armados con fusil emboscaron y asaltaron un carro de valores en Cesar: se llevaron todo el dinero
RELACIONADO

Hombres armados con fusil emboscaron y asaltaron un carro de valores en Cesar: se llevaron todo el dinero

Los ocho detenidos fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación y se les imputaron delitos como concierto para delinquir, homicidio agravado, desplazamiento forzado, instrumentalización de menores, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento intramural contra cinco de los capturados, mientras que otros tres quedaron en libertad, pero continuarán vinculados al proceso.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

Revelan por qué dos adultos mayores podrían quedarse sin hogar en La Calera: desolador

República Dominicana

Cayó red que fabricaba identidades colombianas falsas para sacar migrantes del país como nacionales

Barranquilla

Latam anuncia “protecciones” a pasajeros afectados por cierre temporal del aeropuerto de Barranquilla

Otras Noticias

La casa de los famosos

Yina Calderón cuestionó la veracidad del atentado contra la 'Barbie colombiana'

La creadora de contenido habló sobre la posibilidad de que Tatiana Murillo ingrese a La Casa de los Famosos y recordó el episodio que reportó hace semanas.

Lionel Messi

Messi inaugurará una estatua de 21 metros de si mismo en un lugar del mundo: ¿dónde será?

La escultura muestra al argentino levantando la Copa del Mundo, y aunque el futbolista no estará allí, activará la inauguración de manera remota.

Liverpool FC

Tensión en Liverpool: Salah y Arne Slot tendrán cara a cara

Inteligencia Artificial

Rappi ofrecerá servicios gratuitos a sus usuarios en Colombia tras anunciar alianza con ChatGPT

Alimentos

Este alimento ayuda a controlar los antojos y trae múltiples beneficios, ¿cuál es?