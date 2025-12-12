Policía desmanteló peligrosa red en Cali: uniformado se infiltró por cinco meses

Una operación de inteligencia permitió a la Policía Metropolitana de Cali desarticular a una de las estructuras criminales más temidas del oriente de la ciudad.

Desmantelan temida estructura del multicrimen en el oriente de Cali

Tras cinco meses de infiltración y seguimiento encubierto, las autoridades capturaron a ocho presuntos integrantes de la banda conocida como ‘Los LS’, señalada de impulsar homicidios, actividades de microtráfico y desplazamientos forzados en varios sectores vulnerables.

La intervención policial se logró mediante ocho allanamientos simultáneos en los barrios Llano Verde, Pízamos y Puertas del Sol.

Según la información recopilada por los investigadores, la organización sería responsable de al menos dos homicidios, una tentativa de asesinato y la distribución mensual de cerca de 16.000 dosis de drogas, entre marihuana y derivados de cocaína.

Durante la investigación, los agentes encubiertos documentaron cómo la red instrumentalizaba a menores de edad para la comercialización de sustancias ilícitas en parques, entornos escolares y canchas deportivas.

Esta práctica era uno de los principales mecanismos para mantener el flujo de estupefacientes sin llamar la atención de las autoridades.

Los presuntos integrantes capturados operaban bajo alias Yustin, ‘Rajado’, ‘Franco’, ‘Miguel’ y ‘Mamberroy’. Este último habría actuado como determinador de homicidios y principal responsable del control del microtráfico en varias zonas del oriente caleño.

Los ocho detenidos fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación y se les imputaron delitos como concierto para delinquir, homicidio agravado, desplazamiento forzado, instrumentalización de menores, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento intramural contra cinco de los capturados, mientras que otros tres quedaron en libertad, pero continuarán vinculados al proceso.