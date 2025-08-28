Liberan a los 33 militares que estaban secuestrados desde hace días en Guaviare

El anuncio de la liberación lo dio a conocer la defensora del Pueblo, Iris Marín, en su cuenta de X.

“En este momento se retiran los soldados de la vereda Nueva York del municipio El Retorno, en Guaviare (...) Llamamos a no estigmatizar a la comunidad, que ha sufrido en una zona de conflicto armado en la que se desarrollaron operativos militares en los últimos días”, declaró.

Militares fueron liberados tras cuatro días

El pasado 26 de agosto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que más de 30 militares habían sido secuestrados en el área rural de El Retorno, Guaviare. Al parecer, personas vestidas de civiles estuvieron detrás.

Los uniformados habían tenido enfrentamientos con las disidencias de las Farc que comanda ‘Iván Moridisco’. En los combates fue abatido alias Dumar, un peligroso miembro del grupo armado que llevaban buscando hace tiempo.

Hace pocas horas, se supo que estaban empezando a escasear las provisiones, por lo que estaba en riesgo la alimentación de los militares.

De igual forma, el ministro Sánchez reveló la identidad de uno de los responsables. Identificado como 'Jimmy', este hombre estaba detrás de homicidios, extorsión, secuestro y reclutamiento forzado de menores. Por él, hay recompensa de hasta 500 millones de pesos.

Las investigaciones apuntan que presuntamente la muerte de Ramiro Antonio Correa, tendero del lugar; habría llevado al secuestro. Los civiles, instrumentalizados por las disidencias, habrían solicitado el cuerpo.

Un preocupante dato lo dio a conocer el exministro de Justicia y actual procurador delegado para los derechos humanos, Néstor Osuna. Por causa del reclutamiento de menores, presuntamente hubo jóvenes instrumentalizados.

Presencia de las disidencias en Guaviare

A inicios de junio, la Defensoría alertó que en Guaviare se estaba viviendo una crítica situación humanitaria y de seguridad por causa de los grupos armados.

La alerta estaba enfocada principalmente en corregimiento Charras Boquerón y el caserío La Paz, justamente este último en El Retorno.

Para ese momento, se supo que el Bloque Jorge Suárez Briceño, comandado por 'Calarcá'; estaba en combates con los Frentes 1 y 44 del Bloque Amazonas, grupo que sigue órdenes de 'Iván Mordisco'.