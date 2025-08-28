CANAL RCN
Colombia

Liberan a los 33 militares que estaban secuestrados desde hace días en Guaviare

Los militares van en un helicóptero hacia San José del Guaviare.

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
08:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El anuncio de la liberación lo dio a conocer la defensora del Pueblo, Iris Marín, en su cuenta de X.

Militares secuestrados en Guaviare no estarían recibiendo alimento
RELACIONADO

Militares secuestrados en Guaviare no estarían recibiendo alimento

“En este momento se retiran los soldados de la vereda Nueva York del municipio El Retorno, en Guaviare (...) Llamamos a no estigmatizar a la comunidad, que ha sufrido en una zona de conflicto armado en la que se desarrollaron operativos militares en los últimos días”, declaró.

Militares fueron liberados tras cuatro días

El pasado 26 de agosto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que más de 30 militares habían sido secuestrados en el área rural de El Retorno, Guaviare. Al parecer, personas vestidas de civiles estuvieron detrás.

Ejército denunció asesinato de soldado y confirmó secuestro de más uniformados por las disidencias
RELACIONADO

Ejército denunció asesinato de soldado y confirmó secuestro de más uniformados por las disidencias

Los uniformados habían tenido enfrentamientos con las disidencias de las Farc que comanda ‘Iván Moridisco’. En los combates fue abatido alias Dumar, un peligroso miembro del grupo armado que llevaban buscando hace tiempo.

Hace pocas horas, se supo que estaban empezando a escasear las provisiones, por lo que estaba en riesgo la alimentación de los militares.

De igual forma, el ministro Sánchez reveló la identidad de uno de los responsables. Identificado como 'Jimmy', este hombre estaba detrás de homicidios, extorsión, secuestro y reclutamiento forzado de menores. Por él, hay recompensa de hasta 500 millones de pesos.

Gobierno ya tiene una hoja de ruta para liberar a los 33 militares secuestrados en Guaviare
RELACIONADO

Gobierno ya tiene una hoja de ruta para liberar a los 33 militares secuestrados en Guaviare

Las investigaciones apuntan que presuntamente la muerte de Ramiro Antonio Correa, tendero del lugar; habría llevado al secuestro. Los civiles, instrumentalizados por las disidencias, habrían solicitado el cuerpo.

Un preocupante dato lo dio a conocer el exministro de Justicia y actual procurador delegado para los derechos humanos, Néstor Osuna. Por causa del reclutamiento de menores, presuntamente hubo jóvenes instrumentalizados.

Presencia de las disidencias en Guaviare

A inicios de junio, la Defensoría alertó que en Guaviare se estaba viviendo una crítica situación humanitaria y de seguridad por causa de los grupos armados.

La alerta estaba enfocada principalmente en corregimiento Charras Boquerón y el caserío La Paz, justamente este último en El Retorno.

Para ese momento, se supo que el Bloque Jorge Suárez Briceño, comandado por 'Calarcá'; estaba en combates con los Frentes 1 y 44 del Bloque Amazonas, grupo que sigue órdenes de 'Iván Mordisco'.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medellín

VIDEO | Así quedó el vehículo del esquema de Daniel Palacios que se accidentó en Medellín

Ejército Nacional

Ejército denunció asesinato de soldado y confirmó secuestro de más uniformados por las disidencias

Cundinamarca

Así se habría alterado el lugar en donde desapareció Valeria Afanador: ¿Quién lo hizo?

Otras Noticias

Redes sociales

"Casi pierdo mis orejitas": La Liendra reveló que estuvo al borde de la muerte por grabar un video

El creador de contenido reapareció en sus redes sociales y reveló las razones por las que tenía cicatrices y su aspecto físico preocupó a más de uno.

Visa

Le cancelarían la visa: estas son las frases que no debe decirle a un oficial de migración

Evite estos errores al hablar con un oficial de migración para proteger su estatus legal.

Liga BetPlay

Hernán Torres confirma que referente de Millonarios no va más en 2025: "no cuento más"

Reforma Laboral

Dan a conocer las que serán las nuevas tarifas de vigilancia en el país: así quedaron

Salud mental

Científicos revelan hábitos que podrían hacer más felices a los jóvenes