CANAL RCN
Colombia

Editor de Noticias RCN recordó cómo sobrevivió junto a su madre la tragedia de Armero: “No nos separamos en ningún momento”

Con tres años, Oscar Gordillo logró sobrevivir al mayor desastre natural en la historia de Colombia. Hoy agradece a su madre lo que considera "una segunda oportunidad de vida".

Foto: emisión de Noticias RCN
Foto: emisión de Noticias RCN

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
01:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Antes de cambiar de dientes o entrar al colegio, Oscar Gordillo, actual editor de Noticias RCN, experimentó de cerca la muerte, el dolor y la tragedia que sacudió un país, la madrugada del 13 de noviembre de 1985, en Armero, Tolima.

Junto a su madre, Doña Deisy o Ñaña, como le conocen de cariño, vivía en el pueblo que fue enterrado junto a 25.000 de sus habitantes, por la avalancha que desencadenó el volcán Nevado del Ruíz.

“Era la que nos daba fuerzas”: Primer camarógrafo en encontrarse con Omaira en la tragedia de Armero
RELACIONADO

“Era la que nos daba fuerzas”: Primer camarógrafo en encontrarse con Omaira en la tragedia de Armero

Incluso en ese entonces, cuando no era común andar con una cámara, quedó registrado el momento en el que personal de la Defensa Civil los ayudó a salir de Armero, o lo que quedaba de él.

“Estas imágenes son un recuerdo que pesa y, a la vez, un milagro que respira, mi madre y yo cubiertos de lodo, sin más de lo que llevábamos puestos y un par de panelas, aferrándonos a la vida, mientras el mundo a nuestro alrededor se deshacía, el mayor desastre natural en la historia del país. Armero quedo atrás, ese día la tierra nos quiso borrar, pero Dios, la vida y el universo nos ayudaron a superar esta prueba, así como otras tantas: la esferocitosis, la epilepsia, el cáncer y el abandono de mi papá. Hoy, 40 años después miro hacia atrás y no veo tragedia, veo lucha, veo resistencia, veo vida, amor y admiración”, recordó con nostalgia, en el cuadragésimo aniversario de la tragedia.

¿Cómo lograron salvarse?

Como todos en Armero, Gordillo y Doña Deisy fueron sorprendidos, a mitad de la madrugada por el material terroso que fue arrasando con lo que encontraba a su paso:

“Tenía en ese momento tres años. Recuerdo que la gente estaba a la expectativa, ya existía el rumor de que algo iba a pasar. Durante la tragedia, todos en la familia salimos corriendo, no nos separamos en ningún momento”.

La historia de las dos Omaira de Armero: una logró sobrevivir a la tragedia ocurrida hace 40 años
RELACIONADO

La historia de las dos Omaira de Armero: una logró sobrevivir a la tragedia ocurrida hace 40 años

Ñaña dejó en Armero su casa, su trabajo y a varios de sus familiares que no corrieron con la misma suerte que ella y su hijo, como llegó a contarle en repetidas ocasiones:

“Parte de la familia que vivía en otras casas falleció. Pero mi mamá les gritaba a todos: nadie suelta a los chinos, porque éramos varios peladitos, más menos de la misma edad, en ese momento. Cada una estaba con su hijo, no lo iban a soltar por nada en el mundo ni permitir que fuera de aquí o allá sin el cuidado necesario”.

El tesón y la resistencia de su madre, que les permitió sobrevivir, es algo que agradece y que, en 2025, le permite formar parte de la familia de Noticias RCN: “Me parece admirable, siento que mi mamá es una berraca, una guerrera. Tiene algunas patologías, pero, a pesar de todo, fue capaz de protegerse y proteger a su hijo. Me dio la vida dos veces”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tolima

El inmortal encuentro anhelado por 40 años: historia detrás de una de las fotos más simbólicas de Armero

Policía Nacional

Capturan en Medellín a dos británicos solicitados en extradición por narcotráfico y lavado de activos

Bogotá

Así se frustró lo que parecía ser el robo perfecto en Bogotá: el botín era millonario

Otras Noticias

James Rodríguez

James Rodríguez: sin equipo y con su valor de mercado más bajo en 15 años

El colombiano nuevamente se encuentra como agente libre y su valor de mercado está en el mismo nivel que en 2010, cuando era una joven promesa en Banfield.

Polonia

Joven DJ colombiano fue asesinado en Polonia en extrañas circunstancias: ¿qué se sabe?

Javier Gómez había viajado hace un año a ese país en búsqueda de un mejor futuro para él y su pequeña de 2 años.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 13 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Artistas

¿Qué tanto cambió? Paola Jara reveló cómo lucía a sus 20 años e impactó a más de uno

Cuidado personal

La varicocele, la enfermedad de Yeferson Cossio que también padecen millones de hombres en el mundo