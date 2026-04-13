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¡Cacería sin descanso! EE. UU. se une a Medellín para cerrar el cerco a abusadores sexuales de menores

Autoridades advirtieron que no habrá escondite para quienes cometan estos delitos.

Noticias RCN

abril 13 de 2026
05:03 p. m.
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La ciudad de Medellín intensifica su lucha contra uno de los delitos más sensibles y repudiados: la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

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En medio de esta batalla, la administración local ha recibido un nuevo respaldo desde Estados Unidos, con la participación de agencias federales y autoridades de distintas ciudades que buscan cerrar el cerco contra quienes intentan utilizar el turismo como fachada para cometer estos crímenes.

EE. UU. se une a Medellín para cerrar el cerco a abusadores sexuales de menores

El apoyo internacional se concreta con la articulación de entidades como Homeland Security, cuyos agentes ahora trabajarán de manera coordinada con las autoridades de Medellín.

El objetivo es claro: unificar información y evitar que posibles agresores se oculten o actúen impunemente.

Desde 2024, las autoridades han impedido el ingreso a 145 turistas extranjeros que pretendían llegar a la ciudad con fines de explotación sexual de menores. Esta cifra refleja el alcance de los controles migratorios y la vigilancia que se ha fortalecido en los últimos meses.

Alcalde de Medellín explicó falencias para atacar el delito de explotación sexual

El alcalde Federico Gutiérrez explicó que uno de los problemas históricos era la falta de articulación entre agencias estadounidenses:

Tradicionalmente, cada uno de los agentes de Homeland Security en cada uno de los estados de Estados Unidos trabajan sus casos de manera aislada. ¿Esta cumbre para qué es? Para unificar información. Que nadie tenga escondedero.

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La estrategia busca precisamente romper ese aislamiento y consolidar una red de cooperación que permita identificar, rastrear y judicializar a quienes estén involucrados en este tipo de delitos, incluso antes de que logren ingresar al país.

Los resultados ya son contundentes. Dos ciudadanos estadounidenses cumplen condenas de cadena perpetua por delitos cometidos en Medellín.

El alcalde también recordó un punto clave en esta lucha: la figura de los delitos extraterritoriales en Estados Unidos.

Recuerden que en Estados Unidos hay algo que se llaman los delitos extraterritoriales. No importa un ciudadano estadounidense en qué país del mundo cometa un delito como la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, puede ser perseguido y juzgado por su propio país.

Esta herramienta jurídica permite que los responsables enfrenten procesos judiciales incluso fuera del territorio estadounidense, eliminando cualquier posibilidad de evasión.

Cabe mencionar que, la ofensiva se consolida en una cumbre que reúne a más de 30 agentes federales, quienes trabajan en el intercambio de información y en la definición de nuevas estrategias para combatir este fenómeno.

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