“Voten según su conciencia”: Efraín Cepeda a los congresistas de cara a la consulta popular

A través de X, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, les dejó un mensaje a los congresistas antes de la votación a la consulta popular.

Los próximos días serán claves en el Congreso, debido a que el Gobierno le presentó formalmente la consulta popular con la que se busca poner en marcha algunos puntos de la reforma laboral archivada meses atrás.

El Senado tendrá 20 días para emitir un concepto favorable o desfavorable de la consulta con respecto a su viabilidad. Para que tenga luz verde, se necesita el voto de la mayoría (la mitad más uno).

El plazo se puede prorrogar por 10 días más. Si la propuesta no logra contar con la mayoría, quedará desechado. En caso de que sí llegue al número, iniciará el proceso para que la ciudadanía acuda a las urnas.

La carta de Cepeda comenzó diciendo que el órgano legislativo está enfrentando un momento decisivo y una “embestida sin precedentes contra los pilares del Estado”.

“Como presidente del Congreso, los invito a resistir con plena conciencia de nuestro deber. Somos la voz de un pueblo que no se rinde y no permitiremos que esa voz sea silenciada”, expresó.

El senador indicó que los parlamentarios no pueden caer en la intimidación a la hora de votar: “El desafío es histórico (…) Les pido que no se dejen amedrentar. Voten según su consciencia, guiados por los ideales que los trajeron aquí”.

Cepeda entonces dijo que cada voto irá con un mensaje claro: “Luchamos por un país donde la democracia sea más fuerte que la amenaza, la libertad más poderosa que la espada”.

Que nuestros votos sean libres, nacidos de la reflexión, no de la coerción. Este Congreso prevalecerá, sostenido por un pueblo que no se rinde y por voceros que no se intimidan.