Egan Bernal se despacha contra Gustavo Bolívar y su video sobre Fico

En los últimos días, el senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar publicó un video en sus redes sociales el cual generó polémica por aludir al candidato Federico Gutiérrez. En este se ve a unas personas llevando un ataúd en una marcha, y Bolívar les pregunta a quien llevan, a lo que las personas responden "a Fico".

En contexto: El polémico video de Gustavo Bolívar sobre Fico Gutiérrez que causó críticas

El video de Bolívar ha generado todo tipo de comentarios y reacciones, incluyendo al propio candidato Federico Gutiérrez, quien respondió lo siguiente ante la publicación: "A Petro, a Gustavo Bolívar y todos sus seguidores que me desean la muerte, les mando muchas oraciones para que dejen tanto odio y les prometo que como Presidente velaré por sus vidas, tanto física como simbólicamente. No más odio, no más muerte. Sí a la vida".

Por otro lado, el ciclista colombiano Egan Bernal, campeón del Giro de Italia y el Tour de Francia, y quien en redes ha mostrado participación política en las últimas semanas, también se pronunció sobre el video de Bolívar, el cual calificó como "una estupidez".

Además, Egan se refirió a que lo representado en ese video no es una "Colombia Humana", haciendo alusión al movimiento político de Gustavo Petro.

"Con todo el respeto esto también me parece una estupidez .Y esto tampoco es una Colombia Humana", indicó Egan en su cuenta de Twitter.

Con todo el respeto esto también me parece una estupidez 🤦🏽‍♂️



Y esto tampoco es una Colombia Humana. pic.twitter.com/giy1vzhaKr — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 3, 2022

Egan considera necesario a Petro para la política

Por otro lado, el ciclista colombiano también se pronunció sobre el supuesto intento de asesinato en contra del candidato Gustavo Petro.

Egan señaló que no es simpatizante del aspirante a la Presidencia por el Pacto Histórico, pero lo considera "importante para la política colombiana".

"Si es verdad el plan para asesinar a Gustavo Petro, sería una estupidez... Creo que su legado no terminaría ahí, si no daría más razones a sus opositores para cambiar de idea. Aunque no sea 100% simpatizante, creo que él es necesario en la política Colombiana", escribió el deportista.